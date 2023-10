Eleições dos conselhos de segurança são iniciadas no DF

Importante ato de democracia é realizado em 14 regiões administrativas. Comunidade pode votar até as 17h deste domingo (29)

Com a emissão das zerésimas, às 8h deste domingo (29), começaram as eleições para os conselhos de segurança do DF. Em 14 pontos do Distrito Federal foram impressos os documentos de autenticação pelas urnas eletrônicas que confirmam a ausência de votos, possibilitando o início das votações.

As salas de acesso à votação foram liberadas aos eleitores às 9h. Em todo o DF, foram 59 chapas e 2.426 eleitores cadastrados. Há eleições em Águas Claras, Brazlândia, Ceilândia, Fercal, Gama, Itapoã, Park Way, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho II, Taguatinga e Brasília Centro. Nas demais regiões administrativas, não ocorre votação, pois apenas uma chapa foi cadastrada.

Desde julho deste ano, quando o calendário do processo eleitoral dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Distrito Federal (Consegs) foi iniciado, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) trabalhou em ação conjunta com as polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), o Departamento de Trânsito (Detran-DF), o Corpo de Bombeiros (CBMDF), membros dos atuais Consegs, membros das regiões administrativas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a DF Legal, a Subsecretaria de Integração e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) para finalizar as tratativas que envolvem o processo eleitoral. As regiões administrativas elegem representantes que participam efetivamente da discussão de políticas de combate aos crimes, em conjunto com o poder público.

O secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, participou do início do processo eleitoral na maior zona eleitoral do DF. “A Constituição Federal de 1988 prevê que a segurança pública é dever do Estado, mas também é direito e responsabilidade de todos. Hoje, esse importante marco da democracia no DF reforça a participação do cidadão na definição das ações de preservação da ordem pública”, afirmou Patury.

Para o presidente do TRE-DF, Roberval Belinati, a presença do tribunal no processo de eleição dos Consegs é importante. “O Tribunal Regional Eleitoral do DF participa de mais uma eleição priorizando e protegendo o voto, que é facultativo, sigiloso e, no caso dos Conselhos de Segurança, voluntário. Fornecemos 10 técnicos para auxiliar na operação das urnas durante todo o processo eleitoral e integramos mais uma vez o processo democrático em nosso país”, afirmou Belinati, que esteve presente no 11º Batalhão da Polícia Militar do DF (11º BPM), situado na QN 203 de Samambaia Norte.

O Conselho de Segurança

Os Consegs foram criados com a proposta de integrar a comunidade com as autoridades policiais, cooperando com as ações e estratégias integradas de segurança pública, que resultem na melhoria da qualidade de vida da população e na valorização dos integrantes dos órgãos de segurança.

“A missão de hoje é muito mais que apenas mais um trabalho, trata-se de mudança de paradigmas, de mudança de cultura participativa, trata-se da história. Essa responsabilidade partilhada é uma oportunidade para a comunidade efetivamente fazer parte da prevenção do crime e se autodesenvolver, aprendendo a lidar melhor com os problemas que afetam a qualidade de vida local. Todos ganham: a própria comunidade e os órgãos da Segurança Pública”, afirmou o coordenador dos Consegs, coronel Paulo André.

Com a ação efetiva dos Consegs é possível realizar estudos e pesquisas a fim de proporcionar o aumento da segurança na comunidade e maior eficiência dos órgãos integrantes da segurança pública e defesa social, inclusive mediante convênios ou parcerias com instituições públicas e privadas.

“É fundamental que a comunidade possa apontar necessidades, temores e fragilidades, contribuindo para a definição das prioridades de segurança pública e dividindo responsabilidades com as polícias para resolvermos problemas”, afirmou o candidato a presidente Paulo Giquiri.

O primeiro a votar em Samambaia foi Francisco Andrade, morador da cidade há mais de 38 anos. “Eu vi essa cidade começar, fui um dos primeiros a morar aqui. E quero, de verdade, que a população esteja mais segura, mais feliz. Se eu puder contribuir para isso, podem contar comigo”, afirmou.

As eleições seguem até as 17h deste domingo e os eleitores habilitados poderão votar em uma das chapas da região onde residem. As chapas são formadas pelos cargos de presidente, vice-presidente, diretor comunitário, primeiro-secretário e segundo-secretário. O mandato dos cargos é de quatro anos e é admitida a reeleição para presidente para um único período subsequente na mesma região. O resultado preliminar da eleição tem data prevista para divulgação na segunda-feira (30). Os eleitos têm posse marcada para o dia 5 de dezembro.

Com informações da Agência Brasília