Eleições dos Consegs do DF ocorrem neste domingo (29)  

Servidores civis e militares da Secretaria de Segurança Pública que vão atuar no processo eleitoral passaram por treinamento com o TRE-DF

As eleições dos conselhos comunitários de segurança (Consegs) ocorrerão neste domingo (29), das 9h às 17h. Conforme a região do eleitor, o local de votação pode estar situado nas administrações regionais, nos batalhões da Polícia Militar do DF ou na administração da Estação Rodoviária de Brasília.

O resultado preliminar das votações será divulgado no site oficial da SSP. O TRE-DF fornecerá dez técnicos para auxiliar na operação das urnas durante todo o processo eleitoral. Todas as sessões contarão com equipes de reforço tático de segurança.

Servidores da Secretaria de Segurança Pública (SSP) participaram, nesta semana, de um treinamento em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). A capacitação envolveu os profissionais que vão atuar nas eleições dos Consegs como mesários, agentes de informação, apoio logístico e seguranças.

Zerésima

A emissão da zerésima para início da votação dos candidatos às eleições dos Consegs será às 8h, no 11º Batalhão de Polícia Militar do DF (11º BPM), localizado na QN 203 de Samambaia Norte.

O ato contará com a presença do presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, e do secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, que estará representando o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar.

O Glossário Eleitoral disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica que a zerésima é o documento emitido em cada seção eleitoral, antes do início da votação. Esse relatório mostra que não existe voto registrado na urna eletrônica para nenhum dos candidatos da disputa. Ela é impressa logo após o procedimento de inicialização da urna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O documento contém toda a identificação da urna. Comprova que nela estão registrados todos os candidatos e que não há voto computado para nenhum deles. Ou seja, confirma que a urna tem “zero voto”.

Consegs

Os conselhos comunitários de segurança são canais de participação popular que tratam de assuntos ligados à segurança pública. São de caráter consultivo, sem fins lucrativos e de cooperação voluntária, atuando como espaços para discussão e análise de problemas que impactam essa área.

Os Consegs também auxiliam os órgãos de segurança pública no monitoramento, na avaliação e na gestão dos resultados alcançados. Por intermédio da SSP, ajudam a integrar as comunidades locais aos órgãos de segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Eleições dos Consegs

→ Data: domingo (29)

→ Horário: Das 9h às 17h

→ Veja a lista dos locais de votação.

Emissão da zerésima

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Data: domingo (29)

→ Horário: 8h

→ Local: 11º Batalhão de Polícia Militar do DF (11º BPM)

→ Endereço: QN 203 de Samambaia Norte

Com informações da Agência Brasília