Eleições 2022: PT indica professora como pré-candidata ao GDF

O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal anunciou como pré-candidata ao governo do DF, a professora Rosilene Corrêa. A decisão foi anunciada neste sábado (26), após reunião da cúpula do partido na capital.

De acordo com a nota publicada pelo partido, “Esta decisão não conflita com as orientações nacionais na medida em que a subordinamos à estratégia nacional, reconhecendo que cabe à Direção Nacional considerando o Encontro Regional do DF, encaminhar, em caráter terminativo, a melhor tática que favoreça a eleição do companheiro Lula.”

A pré-candidata foi escolhida por unanimidade, com 39 votos a favor e nenhum contra. A discussão teve nove abstenções.