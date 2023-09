Eleição para o Conselho Tutelar do DF é neste domingo

Ao todo, são 1.268 candidatos aptos a serem votados. A votação terá início às 8h e terminará às 17h

No domingo, dia primeiro de outubro, será realizada a eleição dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal por quadriênio (2024/2027). Serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e 440 suplentes para os 44 conselhos tutelares. Ao todo, são 1.268 candidatos aptos a serem votados. A votação terá início às 8h e terminará às 17h.

O processo eleitoral está sendo conduzido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), vinculado à Secretaria de Justiça do DF (Sejus-DF). Para esta eleição, serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e 440 suplentes.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, é essencial a participação popular no dia da votação para consolidar o trabalho conjunto entre GDF, judiciário e demais órgãos parceiros em prol da proteção das crianças e dos adolescentes. “Quando fortalecemos o Conselho Tutelar, fortalecemos a sociedade e toda a rede de proteção em conjunto com as escolas, o sistema de saúde, a rede assistencial, a sociedade civil”, afirma. Passamani destaca que foi feito um trabalho focado na divulgação das eleições e a expectativa é de que aumente significativamente o número de votantes.

Os eleitores poderão votar no candidato que preferirem, apresentando documento oficial com foto ou o e-título. No site da Sejus DF, está disponível uma lista com os 146 locais de votação em todas as regiões administrativas do DF. A pessoa deve votar no candidato referente a região administrativa em que seu título é cadastrado.

A Sejus também vai disponibilizar em todos os locais de votação, a lista dos candidatos e a respectiva numeração. Segundo a pasta, a cada unidade de votação também estará disponível o nome dos eleitores que podem votar naquele lugar.

Para garantir que os eleitores tenham a informação de que precisam, e facilitar a consulta de quem estiver sem internet no dia, as administrações regionais também terão uma lista com os locais de votação e nome dos candidatos daquela região administrativa.

De acordo com a Sejus DF, o período da campanha eleitoral para o processo de escolha para conselheiro tutelar vai até este sábado (30). O Edital nº 13, publicado no Diário Oficial do DF, no dia 30 de agosto, trouxe as condutas permitidas ou vedadas aos candidatos. É permitido distribuir propaganda impressa até 24 horas antes da votação, além de divulgar e participar de debates e entrevistas em rádios comunitárias. Já as vedações incluem a proibição de propaganda enganosa e o aliciamento de eleitores.

Depois de eleitos, os conselheiros passarão pela última fase do processo seletivo, em que farão um curso de formação. A posse acontecerá no dia 10 de janeiro de 2024.

Serviço

Eleição para membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal

Dia primeiro de outubro das 8h às 17h

Acesse os locais de votação no portal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania:

