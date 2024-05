Eixão terá fiscalização especial neste domingo

O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) vai intensificar a fiscalização ao longo do Eixo Rodoviário (DF-002) a partir deste domingo (5), conhecido popularmente como Eixão do Lazer. A ação tem caráter educativo e visa chamar a atenção dos frequentadores para a preservação de um dos cartões postais da cidade.

“Sabemos que o Eixão do Lazer é palco de diversas atividades artísticas, recreacionais e culturais para milhares de brasilienses, que aproveitam os domingos para explorar Brasília. Por isso, o DER-DF vai fortalecer a fiscalização para que os cidadãos se conscientizem da importância do uso correto dos gramados e da via aos domingos”, explica Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF.

Nacfur acrescenta que o Departamento de Estradas entende a função social do Eixão, mas não pode fechar os olhos para as irregularidades apontadas pela nossa fiscalização, tais como ocupação irregular do gramado por veículos e quiosques, comércio irregular, falta de autorização para a realização de eventos, além de som alto e conduta inapropriada.

O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, ressalta que o Eixão do Lazer se tornou uma grande alternativa de diversão e prática desportiva para as famílias e que a parceria com o DER é para manter o espaço mais organizado e seguro para os frequentadores.

“Com essa ação queremos conscientizar e instruir os cidadãos em caso de detectarmos alguma irregularidade, já que sabemos que a área recebe grande público aos domingos e feriados”, enfatizou Bruno Olímpio.

Como esses transtornos impedem o trânsito seguro de pedestres e atrapalham o descanso e a paz na vizinhança, o DER-DF intensificará o efetivo a partir deste domingo em todo o perímetro do Eixo Rodoviário, que tem cerca de 15 km de extensão, em cada sentido da via.

Para impedir ações que desvirtuem a real natureza do Eixão do Lazer e extrapolem sua finalidade, os agentes de trânsito e de faixa de domínio estarão nas ruas orientando a população para coibir condutas irregulares que acabam por impedir que os brasilienses utilizem de forma democrática e segura esse espaço da forma que foi idealizado.

A equipe do DER-DF orientará os cidadãos com o objetivo de garantir que pedestres, ciclistas e adeptos de esportes ao ar livre tenham uma área segura e livre de carros aos domingos. Além de lutar pela manutenção da ordem, garantia da segurança viária e preservação da área tombada de Brasília.

*Com informações da Agência Brasil