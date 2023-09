Eixão do Lazer é aprovado por 94% dos moradores das Asas Sul e Norte

Ao todo, foram executadas 25 mil ligações com residentes, cadastrados na base de dados do Canal 156 da Codhab e Detran

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) divulgou, nesta quinta-feira (21), a segunda fase da pesquisa Travessias do Eixão, realizada pela Central de Atendimento 156, para compreender a percepção dos moradores da vizinhança ao redor do Eixo Rodoviário.

Ao todo, foram executadas 25 mil ligações com residentes, cadastrados na base de dados do Canal 156 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) e Detran, das quadras 100, 200, 300 e 400 das Asas Sul e Norte, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023. Com isso, foi observado que, dos “vizinhos” do Eixão, 52,2% são mulheres e 47,7% homens, com faixa etária predominante de 45 a 59 anos (34,4%), seguida de 35 a 44 (27,5%) e 60 anos ou mais (20,4%).

O estudo ainda mostra que o Eixão do Lazer tem alto índice de aprovação da população. Tanto na Asa Norte como na Asa Sul, 94% afirmam ter frequentado em algum momento e o mesmo percentual se manifesta de maneira positiva quanto à realização da iniciativa.

Passagens subterrâneas

Dessas pessoas, 99% sabem da existência das passagens subterrâneas, mas há baixa utilização, já que 47,2% afirmaram utilizá-las raramente, enquanto 12,3% uma vez por semana e apenas 8,6% diariamente. De maneira geral, os entrevistados demonstraram baixo interesse em utilizar (76%).

Separando os dois lados do Eixo, notou-se que os moradores da Asa Norte fazem mais uso das passagens. Por lá, 92,2% dos entrevistados já utilizaram essas passagens, contra 87,7% dos entrevistados da Asa Sul. Em ambos os casos, foram considerados os números dos pesquisados residentes nas quadras 100, 200, 300 e 400.

Dos que não utilizam os caminhos, 17,5% reagiram de forma positiva ao serem perguntados se gostariam de utilizar, enquanto 6,5% responderam negativamente. No entanto, é importante ressaltar que a maioria (76%), afirmou não saber ou não informaram a preferência nesta questão. Em relação ao que mais agrada e desagrada nas passagens, 51,4% destacaram a segurança que elas oferecem para evitar acidentes de trânsito e 48,5% mencionaram a falta de segurança pública e problemas de iluminação, respectivamente.

O principal motivo que leva os vizinhos do Eixão a andar pelas passagens é acesso ao comércio (27%) e ir ao Eixão do Lazer (27%). Os outros 46% se dividem entre ir ao trabalho (8,8%), pegar ônibus ou metrô (7,1%), visitar alguém (6,8%), ir estudar (4,3%) e outros.

*Com informações da Agência Brasília