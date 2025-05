Educação de Jovens e Adultos receberá livros didáticos por meio do PNLD

As escolas públicas que ofertam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) já estão autorizadas a escolher os novos livros didáticos que serão utilizados entre os anos de 2026 e 2029. A seleção integra o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), promovido pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de garantir materiais de qualidade que apoiem o trabalho pedagógico e contribuam com a aprendizagem dos estudantes da rede pública.

A escolha deve ser feita exclusivamente pelos professores, de maneira autônoma e democrática, por meio do sistema PNLD Digital, até o dia 23 de maio. As obras escolhidas serão posteriormente enviadas gratuitamente às escolas públicas, conforme previsto pelo MEC.

A diretora da EJA da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Lilian Sena, destacou a relevância da chegada dos novos materiais. “É com muita alegria e entusiasmo que recebemos o PNLD EJA. A EJA ficou 10 anos sem receber material didático por meio desse importante programa, que objetiva garantir a todos os estudantes e professores o acesso a materiais de qualidade, com orientações e atividades voltadas às suas especificidades”, afirmou.

Para o primeiro segmento da EJA (anos iniciais do ensino fundamental), as escolas poderão escolher até três coleções:

Práticas de Alfabetização e de Matemática

Práticas em Linguagem e Cultura Digital

Práticas do Mundo do Trabalho e Territórios

Já no segundo segmento (anos finais do ensino fundamental), será possível selecionar até seis coleções:

Práticas em Ciências da Natureza

Práticas em Ciências Humanas e Arte

Práticas de Leitura e Escrita

Práticas em Língua Estrangeira (Espanhol)

Práticas em Língua Estrangeira (Inglês)

Práticas em Matemática

As obras estão disponíveis no Guia Digital do PNLD, que traz resenhas, versões completas dos livros e orientações detalhadas sobre o processo de escolha. É obrigatório que os diretores realizem cadastro prévio para acessar o sistema, cujo manual de instruções também está disponível para download.

No caso específico das coleções de Línguas Estrangeiras, a atenção deve ser redobrada. Somente escolas que ofertam ambos os idiomas (Inglês e Espanhol) devem solicitar as duas coleções. Instituições que ministram apenas uma das disciplinas devem, obrigatoriamente, registrar no sistema a opção “Não desejo receber obras” para o idioma não ofertado.

Mesmo as escolas que optarem por não receber nenhuma coleção devem registrar essa decisão no sistema.

Mais informações e orientações sobre o processo estão disponíveis na página oficial da escolha do PNLD EJA — 2026 a 2029.