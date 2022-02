‘Eduardo e Mônica’ retorna ao Cine Brasília

O filme permanecerá em cartaz no cinema da 106/107 Sul até o dia 7 de março, depois retorna de 9 a 17 de março, sempre às 20h

Segunda incursão do cineasta René Sampaio no universo de Renato Russo, o bardo do cerrado que conquistou o Brasil com canções de amor, dor, esperança e paz, Eduardo e Mônica volta a ser destaque na programação do Cine Brasília (onde foi exibido em pré-estreia nacional) a partir desta terça-feira (22), com sessão às 20h.

O filme permanecerá em cartaz no cinema da 106/107 Sul até o dia 7 de março, depois retorna de 9 a 17 de março, sempre às 20h, pausando apenas para celebração do Dia Internacional da Mulher. O ingresso pode ser adquirido por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) a partir das 14h na bilheteria do Cine Brasília, com pagamento somente em dinheiro.

Inspirado na música da Legião Urbana, o longa-metragem contou com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) no valor de R$ 994.720,93, em um orçamento total de R$ 10 milhões. E já foi visto por mais de 300 mil espectadores.

A exibição de Eduardo e Mônica no Cine Brasília, icônico espaço da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), é, por vários motivos, marcada por simbologias. Uma delas é que os personagens da clássica história que marcou toda uma geração retornam à cidade onde nasceram.

O enredo todo mundo conhece. É a saga de amor e perdição entre “um boyzinho que tentava impressionar a menina com tinta no cabelo”. “Eles que se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer” e zanzaram pelo Parque da Cidade falando coisas sobre o Planalto Central, magia e meditação.

Tal qual Faroeste Caboclo (que inspirou outro filme do mesmo diretor), a canção Eduardo e Mônica surge como música-símbolo da cidade, evocando não apenas locais emblemáticos da capital, mas o comportamento da famosa “geração Coca-Cola”, o estado de espírito de toda uma época, os efervescentes anos 1980, que o diretor, nascido em Brasília, teve sutileza e beleza de transpor para as telas.

Com o cuidado de não soar igual e sem exagerar nos estereótipos, René Sampaio faz uma releitura simples, honesta e sensível de uma história clássica de amor que até hoje emociona “zilhões” de pessoas. Uma responsabilidade e tanto que deu certo. Sobretudo porque a essência da canção de Renato Russo está ali nas telonas.

O Cine Brasília dispõe de 607 lugares, sendo obrigatório o uso de máscaras.

Serviço

Eduardo e Mônica no Cine Brasília

Endereço: EQS 106/107 Sul

De 22 de fevereiro a 7 de março e de 9 a 16 de março

Sessão: 20h

Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) – pagamento somente em dinheiro

Bilheteria abre no dia da exibição, a partir das 14h

*Com informações da Agência Brasília