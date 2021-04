Edital Gira Cultura DF: divulgado resultado provisório

O festival será totalmente online e acontece no dia 21 deste mês

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta (14), o resultado preliminar do Edital nº4 que vai selecionar até 61 projetos contemplados pela Secec nos últimos 24 meses, em formato de videorregistros artísticos, para compor a programação do I Festival Gira Cultura DF. O festival será totalmente online e acontece no dia 21 deste mês.

Cada proponente selecionado receberá R$ 2 mil, a título de premiação. Os vídeos selecionados serão transmitidos pelo canal da Secec no YouTube, entre os dias 21 e 30. Além dos trabalhos premiados nas mais diversas linguagens artísticas, o público poderá conferir, por intermédio da plataforma digital, oficinas, debates e mostras de cinema.

Vídeos encaminhados em formato não compatível com a plataforma YouTube, sem a possibilidade de download – como é o caso do Instagram –, foram desclassificados, assim como os enviados em duplicidade, por se tratar do mesmo projeto (caso em que foi considerado o último vídeo inscrito). Também foram desconsiderados vídeos originários de projetos elaborados fora do prazo estabelecido pelo edital, ou seja, antes de março de 2019.

Foco na cultura

A contemplação nos “últimos 24 meses” abrange, nesse período, a publicação do resultado final de admissibilidade no DODF quanto aos editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a assinatura do Termo de Ajuste – no caso de propostas do Programa Conexão Cultura DF – e a assinatura do Termo de Fomento, quanto aos projetos financiados com recursos de emendas parlamentares.

A comissão de seleção valorizou aspectos culturais de mérito dos trabalhos encaminhados. Peças como convites, teasers, vídeos institucionais ou ainda simples prestações de contas em formato de vídeo obtiveram menor pontuação que aquelas com ênfase no objeto artístico, como espetáculos teatrais ou de dança, concertos, obras audiovisuais e as demais espécies de manifestações culturais.

O certame entra agora na fase de recursos, que podem, até o próximo domingo (18), ser encaminhados à Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural, pelo e-mail [email protected]

A publicação do resultado final no DODF e no site da Secec está prevista para a próxima terça (20).

Com informações da Agência Brasília