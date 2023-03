É lançada a Frente Parlamentar em Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica

A solenidade foi elogiada por representantes de diversos setores: bares e restaurantes; escolas particulares; indústria da construção civil

Mayra Dias

Empresários e profissionais de vários setores se reuniram, na última sexta-feira (17), no Plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF), para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica. O evento tratou, entre outros temas, da “interferência do Estado”, segundo resumiu o deputado Thiago Manzoni (PL), que preside a iniciativa.

Para abrir a solenidade, foi transmitido um vídeo, que intercalou falas da ex primeira ministra britânica Margaret Thatcher com depoimentos de empreendedores do DF, indicando áreas para onde deveriam ser encaminhados recursos arrecadados pelo governo a título de tributos.

Thiago Manzoni discorreu sobre o surgimento do Estado e também do parlamento. “O Estado aparece para defender a vida, a liberdade e a propriedade privada. Mas, cresceu e tornou-se um causador de problemas”, avaliou. A ideia da Frente Parlamentar, segundo ele, é limitar a intervenção do Estado e buscar a liberdade econômica.

Presente no lançamento, o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF), Fernando Brites, lembrou fatos marcantes da história da entidade, como, por exemplo, o papel na luta pela autonomia política de Brasília e na campanha pelo imposto único. Ele também afirmou que “as empresas não podem ser tidas como inimigas do governo”.

Para incrementar o evento, o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília deu uma palestra com o tema “A evolução das perspectivas acerca do liberalismo”. Houve, ainda, a participação da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que afirmou ser a “liberdade” a pauta do seu mandato na Câmara Federal. A parlamentar considerou, sobre o sistema tributário brasileiro, “confuso, obscuro e caro”. Já a ex-deputada distrital, Júlia Lucy também compareceu à sessão solene e, ao ter seu momento de fala, ela lembrou que defendeu a pauta do setor produtivo durante o seu período na CLDF.

Essa iniciativa de constituição da Frente Parlamentar em Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica foi elogiada por representantes de diversos setores: bares e restaurantes; escolas particulares; indústria da construção civil; pequenos exportadores, além de várias associações comerciais.