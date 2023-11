É hoje! Veja informações do show do Paul McCartney

Contando com o show realizado no Clube do Choro, essa será apenas a terceira apresentação do ex-Beatles em Brasília

Depois de fazer um show surpresa no Clube do Choro na última terça-feira (28), emocionando cerca de 500 pessoas, Paul McCartney começa hoje, em Brasília, a turnê Got Back no Brasil, que terá oito apresentações, passando também por Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

O show desta quinta-feira (30), dia de feriado distrital na capital do país, está marcado para começar às 20h30, na Arena BRB Mané Garrincha, e os portões serão abertos às 16h30.

No site da Eventin, que organiza o evento, restam ingressos para a pista, com valores que variam de R$ 425 a R$ 650; e cadeira superior, que vai de R$ 250 a R$ 500. Menores de 16 anos só poderão acessar o local acompanhados dos pais ou responsáveis.

Será permitida a entrada com água potável para consumo próprio, desde que em garrafa que não seja de vidro ou qualquer outro material perigoso. Em todas as áreas haverá a venda de comida.

Portões de acesso para cada setor

Pista: portão 14;

portão 14; Pista premium: portão 17;

portão 17; Cadeira superior: portão 4, 15 e 16;

portão 4, 15 e 16; Cadeira inferior: portão 5 e 11;

portão 5 e 11; Cadeira intermediária: portão 6;

portão 6; Camarote esfera cobogó: portão 1;

portão 1; VIP package: portão 6;

portão 6; Hot sound: portão 6.

Contando com o show realizado no Clube do Choro, essa será apenas a terceira apresentação do ex-Beatles em Brasília. A primeira aconteceu em novembro de 2014, com a turnê “Out There”.

Trânsito

As ações de fiscalização, sinalização e controle de tráfego do show estão sob a responsabilidade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), mas não há previsão de interdições de vias.

Os agentes de trânsito vão atuar, das 16h de quinta (30) até 1h da madrugada de sexta-feira (1º), realizando controle do tráfego de veículos. O objetivo é garantir o máximo de fluidez nas proximidades do Estádio Nacional e implantar travessias de pedestres na via de contorno da Arena BRB e na via N1, principalmente nos momentos de chegada para o show e de dispersão ao final do evento.