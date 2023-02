É dada a largada para o Carnaval da Paz do DF

A expectativa é de que mais de 100 blocos de rua participem do Carnaval, que este ano celebra a paz, a inclusão, a tolerância e a diversidade

Tudo certo para a realização do Carnaval Oficial do Distrito Federal. Após dois longos anos de espera, a alegria, fantasia e irreverência de uma das mais importantes festas populares do país voltará a reinar pelas ruas do Plano Piloto e regiões administrativas. E o que é melhor, tudo em clima de paz, tranquilidade e harmonia. É o que planeja o Governo do Distrito Federal (GDF). E o governo promete uma programação extensa, com várias opções em todo DF. A expectativa é de que cerca de 1,5 milhão de pessoas irão à rua para brincar e brindar o Carnaval brasiliense.

“O GDF está todo envolvido e preocupado em fornecer condições para que este seja um Carnaval de paz, com muita tranquilidade, em que as pessoas possam ir com alegria para as ruas”, destaca o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. “Queremos resgatar o sentimento de uma Brasília que está renascendo”, diz.

A expectativa é de que mais de 100 blocos de rua participem do Carnaval Oficial do DF, que este ano celebra a paz, a inclusão, a tolerância e a diversidade. O GDF investiu cerca de R$ 10 milhões na realização do Carnaval 2023, com quase R$ 5 milhões de recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, repassados para 34 blocos locais. A projeção é de geração de quatro mil empregos diretos e outros 12 mil indiretos.

Outros R$ 2,8 milhões vindos de emendas parlamentares vão fomentar 84 iniciativas carnavalescas em regiões como Cruzeiro, Planaltina e Brazlândia, gerando mais de 6,6 mil empregos.

O restante do investimento para o Carnaval será utilizado pelo governo para campanha publicitária que será veiculada em outdoors, paradas de ônibus, transportes coletivos e redes sociais, rádio e TV.

Trata-se de iniciativa que incentiva, com responsabilidade, a geração de trabalho e renda, o exercício do direito à cultura, a inclusão social e o fortalecimento da cidadania, além da movimentação acentuada da cadeia produtiva cultural local com a valorização dos agentes culturais da cidade.

Para o Carnaval 2023 do DF, foram licenciadas pelas secretarias de Governo e de Cidades, 900 vendedores ambulantes, que devem gerar postos de trabalho para a população de rua no Setor Carnavalesco Sul e para catadores de materiais recicláveis.

Serviço

Coletiva de Imprensa – Divulgação da programação do Carnaval Oficial do DF

Local: Salão Nobre do Palácio do Buriti

Data: dia 13 (segunda-feira)

Horário: às 11h

*Não é necessário credenciamento prévio, bastando se identificar (nome/veículo) na portaria

Com informações da Agência Brasília