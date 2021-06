Dupla homicida é presa em flagrante no Paranoá

Os policiais patrulhavam a quadra 32 quando ouviram vários disparos de arma de fogo

Policiais do 20º Batalhão prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (4), dois homens que cometeram um homicídio no Paranoá. Os policiais patrulhavam a quadra 32 quando ouviram vários disparos de arma de fogo.

Pouco tempo depois viram um veículo saindo da quadra em aula velocidade. Iniciou-se uma perseguição onde o motorista do carro não obedeceu a ordem de parada. A fuga seguiu para a DF – 001 onde o carro capotou próximo ao pinheiral.

Um dos ocupantes fugiu para o pinheiral trocando tiros com os policiais, porém foi alcançado e preso sem ferimentos. Um outro homem foi preso no interior do veículo capotado, uma arma de fogo foi apreendida.

A dupla tinha cometido um homicídio em uma casa no conjunto D da quadra 32. O carro onde estavam fugindo era produto de roubo. Os homens foram encaminhados à 6º delegacia para registro. Nenhum policial ficou ferido.