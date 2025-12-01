Dupla é presa suspeita de matar flamenguista durante comemoração do título em Santa Maria

Os dois homens suspeitos de abrir fogo contra três torcedores do Flamengo na noite de sábado (29/11), no Churrasquinho Tá na Área, em Santa Maria (DF), foram detidos neste domingo (30/11). A prisão ocorreu após uma operação integrada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e das Polícias Militares do DF e de Goiás, que localizaram Cristiano da Conceição (à direita na imagem de destaque) e Benedito de Sousa (à esquerda).

As autoridades informaram que, após o crime, a dupla fugiu em direção a Caldas Novas (GO). O carro usado na fuga, um Fiat Cronos, foi encontrado no bairro Olegário Pinto. Um dos homens estava próximo ao veículo e, ao ser abordado, revelou que o autor dos tiros havia se escondido em um hotel na região da Nova Vila.

Durante a aproximação policial, o atirador tentou escapar e acabou derrubando uma pistola 9 mm, três carregadores e diversas munições. Ele foi localizado escondido no banheiro de um dos quartos e preso. De acordo com os investigadores, o suspeito confirmou inicialmente ser o responsável pelos disparos.

A comemoração do título da Copa Libertadores pelo Flamengo terminou em tragédia para Fellype Vinhas de Jesus, de 29 anos, morador do Recanto das Emas e pai de uma criança pequena. Ele foi uma das vítimas atingidas no tiroteio ocorrido no quiosque, onde dezenas de flamenguistas se reuniam para festejar a vitória.

O ambiente festivo, marcado por música, bebidas e camisas rubro-negras, foi interrompido quando tiros foram disparados contra o público. Três torcedores foram feridos. Fellype chegou a ser levado por conhecidos ao Hospital Regional do Gama (HRG), mas não resistiu.

As outras duas vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e receberam atendimento médico. A PMDF foi acionada rapidamente após relatos de tiros e pessoas feridas.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram sinais claros de pânico: mesas viradas, correria e torcedores em estado de choque. O proprietário do quiosque relatou que os três feridos já haviam sido levados por frequentadores para unidades de saúde.

A investigação está sob responsabilidade da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). O caso foi registrado como tentativa de homicídio múltipla, com um dos crimes concluído devido à morte de Fellype.