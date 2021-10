Dupla é presa após série de furtos em Taguatinga e região

Um dos detidos registra 17 prisões. Os dois foram encaminhados à 26ª Delegacia para o registro da ocorrência

Dois homens foraam presos acusados de envolvimentos em furtos em residência nas regiões de Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo e proximidades. A prisão ocorreu por volta das 22h desta segunda-feira (18) em Samambaia.

De acordo com as autoridades, o Serviço de Inteligência da PMDF conseguiu identificar os suspeitos que vinham cometendo uma série de furtos. Eles estariam em um carro na quadra 631 de Samambaia. As equipes do Gtop 22 foram ao local e conseguiram abordar os suspeitos e encontrar o carro que era utilizado nos crimes, um Fiat/Siena.

Os policiais chegaram até a casa dos detidos onde encontraram diversos objetos furtados, como TVs, smartphones, relógios, bolsas, um videogame, um computador, máquina de cartão, uma bicicleta, entre outros objetos. Também foi apreendido porções de diferentes drogas e dinheiro.

Os detidos foram encaminhados à 26ª Delegacia para o registro da ocorrência. Um dos detidos é velho conhecido da PMDF e já foi preso 17 vezes.