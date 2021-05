Dupla é presa após render um motorista com um revólver e levar o veículo

Os policiais militares prenderam dois jovens, um de 18 anos e o outro de 20, em Águas Claras, por volta das 23h, de domingo (16)

Uma dupla foi presa após render um motorista com um revólver calibre 38 e levar o veículo. Os policiais militares prenderam dois jovens, um de 18 anos e o outro de 20, em Águas Claras, por volta das 23h, de domingo (16).

A vítima pediu socorro a uma equipe que passava próximo ao local do crime. O dono do carro roubado disse que o seu celular ficou dentro do veículo. Os militares usaram a localização do aparelho fornecida pelo sinal de GPS, mas os criminosos já haviam percebido a presença do aparelho e o jogaram fora. O celular foi encontrado quebrado na Rua 4B, em Vicente Pires.

Pouco depois, a vítima reconheceu um dos assaltantes na varanda do prédio em frente ao local de descarte do aparelho celular. O jovem foi detido em flagrante. Ele confessou que escondeu o veículo no estacionamento de uma churrascaria na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O comparsa dele foi localizado pouco tempo depois.

A dupla foi levada para a 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga. Eles vão responder por roubo de veículo. Um deles possui antecedentes criminais por porte de arma de fogo, roubo, furto e receptação.

As informações são da PMDF