Dupla é detida com porções de droga e pé de maconha

Dois homens foram detidos por tráfico de drogas pelos policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo) na noite desta segunda (18). A equipe abordou um homem de 23 anos com maconha em Santa Maria (DF). O suspeito não portava documento de identificação, mas com apoio da PM em Goiás, os policiais encontraram seu endereço residencial no Novo-Gama (GO).

Ao chegarem na residência, os policiais abordaram outro suspeito. Foram apreendidos R$ 216,00 em espécie e mais duas porções de maconha.

Após uma busca na residência, as equipes encontraram um pé de maconha. O primeiro abordado assumiu a propriedade do entorpecente. Ambos foram conduzidos para o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), onde foram autuados por tráfico de drogas.

Com informações da PMDF