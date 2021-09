Duas pessoas são esfaqueadas em festa na região de Samambaia

A primeira vitima, o menor R.L.S, foi atendido na QR 1031, conjunto 09, encontrado com a faca encravada na parte temporal do crânio

Duas pessoas foram esfaqueadas em uma festa na Samambaia, na madrugada deste domingo (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essas ocorrências empregando duas viaturas e seis militares

A primeira vitima, o menor R.L.S, foi atendido na QR 1031, conjunto 09, encontrado com a faca encravada na parte temporal do crânio, do lado esquerdo, próximo do globo ocular, sendo transportado ao IHBB, consciente, orientado e estável.

A segunda vítima, Rayr Sousa , 24 anos, foi atendido na QN 827, Conjunto 01, apresentando um corte na mão direita, com exposição de tendão, sendo transportado ao Hospital Regional de Taguatinga, consciente, orientado e estável. Nesse endereço tinha uma viatura da Policia militar no local.

De acordo com Rayr, ele e o menor R.L.S estavam em uma festa na QN 827, quando foram agredidos por uma outra pessoa.