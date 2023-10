Duas pessoas ficam feridas, após capotamento de caro na EPIA Sul

Após primeiros socorros as vítimas foram transportadas ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB)

Na tarde deste sábado (14), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na EPIA Sul próximo a loja Leroy Merlyn, sentido Cruzeiro-DF.

As equipes de socorro ao chegarem ao local encontraram um veículo, FORD/KA branco, lateralizado no canteiro central da via e dois ocupantes do carro que já tinham saído do veículo.

As vítimas, o senhor V.H.M.A.O. de 18 anos, queixava-se de intensa dor na cabeça e a senhora T.A.R. de 20 anos queixava-se de dor no braço direito. Elas estavam conscientes, orientadas, foram atendidas e transportadas ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB)

Duas faixas da via foram interditadas para a realização do socorro.