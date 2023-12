Duas jovens são esfaqeuadas em bar em Santa Maria

O incidente ocorreu nas proximidades de um bar, onde as jovens foram alvo de golpes nas pernas e no glúteo

Na madrugada desta terça-feira (19), duas jovens, com idades de 17 e 18 anos, foram vítimas de um ataque a faca em Santa Maria.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que o atendimento às jovens ocorreu por volta das 4h50, no Conjunto 9 do Polo JK.

Testemunhas revelam diversas pessoas ao redor de uma das vítimas, que além das facadas, também sofreu chutes. Em certo momento, um homem não identificado chega a chega a rir da situação.

A jovem de 18 anos apresentava uma perfuração no glúteo direito e escoriações nas pernas, enquanto a adolescente de 17 anos tinha múltiplas perfurações nas pernas, apresentando sangramento.

Após a contenção das hemorragias e estabilização do estado de saúde das vítimas, ambas foram conduzidas conscientes e orientadas para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).