Drive-thru de Crack: PCDF desarticula tráfico de drogas na Torre de TV

Os entorpecentes eram distribuídas para os clientes que passavam pelo local e recebiam a droga em seus carros

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (25), na Torre de TV. Sete mandados de busca e apreensão e de prisão ainda são cumpridos nesta manhã.

A operação investiga uma organização que vendia entorpecentes na região central de Brasília. Segundo informações, o chefe da associação criminosa é um artesão que trabalha no local. As prisões foram realizadas em flagrante.

Dono de uma banca da feira da Torre pegava a droga com um traficante na Ceilândia. As porções de cocaína e crack eram escondidas em diversos locais da região por comparsas do artesão, que trabalhavam para ele no empreendimento, e moradores de rua. As drogas eram distribuídas em forma de drive-thru, o cliente passava pelo local e recebia a droga em seus carros.

De acordo com as autoridades, todos os participantes do esquema vão responder por associação criminosa e tráfico de drogas.