Dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos que tomaram CoronaVac

O Distrito Federal iniciou hoje (22) a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para as crianças de 3 e 4 anos que receberam a CoronaVac. É necessário ter quatro meses de intervalo desde a segunda dose. Será utilizado o imunizante Pfizer Baby, disponível em 37 Unidades Básicas de Saúde. Confira a lista completa dos pontos de vacinação no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

“As unidades que aplicam Pfizer Baby estão com estoque disponível e aptas a receberem esse contingente”, assegura a gerente da Rede de Frio Central da Secretaria de Saúde, Tereza Luiza Pereira. Ela destaca que outras vacinas do calendário de rotina podem ser aplicadas na mesma visita a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de forma a atualizar todo o calendário vacinal.

Campanha contra a covid-19

A Secretaria de Saúde já aplicou mais de 7,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 no Distrito Federal. Atualmente, estão disponíveis imunizantes para a primeira e segunda doses de crianças de seis meses a dois anos. A dose de reforço está disponível para todas as faixas etárias a partir dos três anos, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. Já o segundo reforço é exclusivo para quem tem pelo menos 40 anos.

*Com informações da Agência Brasília