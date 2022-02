Dono de loja de armas presta depoimento sobre caso da Dama de Vermelho

“Cabe a Polícia Federal a fiscalização, suspensão e até a cassação da autorização dessa loja”, afirmou o delegado da PCDF, Robson Cândido

De acordo com o Delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Robson Cândido, o proprietário de uma loja de armas, de onde saiu o grupo armado com fuzis e escopetas, que bloqueou o trânsito da Avenida Sandu Norte, em Taguatinga, e escoltou a mulher conhecida como Dama de Vermelho, foi ouvido nesta quarta-feira (23). “Cabe a Polícia Federal a fiscalização, suspensão e até a cassação da autorização dessa loja”, afirmou o delegado.

A PCDF procura a identificação dos envolvidos no caso. Segundo apurado, toda a cena foi filmada e fotografada. Os homens ostentavam armamento pesado e impedia que os veículos se deslocassem na via, enquanto a mulher caminhava com o vestido de festa pelo local.

Dama de Vermelho é Dilma Lane Barbosa, consultora de vendas e moradora de Ceilândia. A mulher é praticante de tiro esportivo.

Dilma compartilhou nas redes sociais fotos com amigos. “Hoje foi o dia da prévia do casamento no estande do casal”, comemorou um internauta, dando a entender que ela é noiva do proprietário de um estande de tiros. No seu perfil no Instagram, a “dama de vermelho” tem fotos segurando diversas armas e vídeos com fuzis e pistolas.

“A PCDF irá apurar todos os detalhes que cercaram a produção desse vídeo. Será esclarecido se armas são, de fato, reais, e em quais circunstâncias elas estavam sendo usadas”, explicou o delegado. A 17ª DP prossegue com as investigações visando apurar os fatos e identificar os envolvidos.