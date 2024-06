Dolo eventual de trânsito: homem é condenado a 7 anos por homícidio 

Nesta terça-feira, 18 de junho, a 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri e de Delitos de Trânsito de São Sebastião obteve a condenação de Gilson de Oliveira pelo homicídio de Antônia Pereira da Silva. A vítima morreu durante o acidente de trânsito provocado pelo condenado. O regime será semiaberto, com a pena fixada em 7 anos, 2 meses e 12 dias.

Entenda o caso

Em 29 de junho de 2019, próximo ao Núcleo Rural Morro da Cruz, em São Sebastião, Luciano dirigia alcoolizado, invadiu a faixa de rolamento contrária, assumindo o risco de matar, e colidiu o seu veículo contra o das vítimas. Uma delas morreu no momento da colisão e outras duas ficaram gravemente feridas. O condutor dirigia com a carteira nacional de habilitação vencida.

