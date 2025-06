Dois sonhos, um destino: irmãos gêmeos da rede pública de ensino conquistam vaga em intercâmbio internacional

Na casa simples do P Sul, em Ceilândia, os livros sempre dividiram espaço com os sonhos. Foi nesse cenário de disciplina e dedicação que os irmãos gêmeos Tiago Felipe e José Pedro Lima Travassos, de 17 anos, escreveram mais um capítulo de superação: nesta sexta-feira (27), eles receberam a visita do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que foi pessoalmente anunciar que os dois estão entre os 100 estudantes da rede pública contemplados pelo programa Pontes para o Mundo.

Alunos do segundo ano do ensino médio no Centro Educacional 6 de Ceilândia, Tiago e José Pedro foram os primeiros colocados no processo seletivo do intercâmbio internacional promovido pelo GDF, por meio da Secretaria de Educação. A iniciativa, lançada em maio, vai custear integralmente a estadia dos jovens por 17 semanas no Reino Unido, com um investimento aproximado de R$ 100 mil por estudante.

Autodidatas no inglês — aprendido com jogos, filmes e vídeos online — os irmãos também contaram com o apoio dos Centros Interescolares de Línguas (CILs). José Pedro, ainda assimilando a notícia, celebrou: “Parece que não foi nem uma porta que se abriu, foi um portão inteiro. Sempre achei que isso era fora da minha realidade”. Sonha em ser diplomata, assim como o irmão, Tiago Felipe, que obteve o primeiro lugar geral na seleção. “Durante a pandemia, usei o tempo para estudar. É um grande reconhecimento”, afirmou.

Agora, os dois compartilham a expectativa pela nova fase que viverão juntos no exterior. “É incrível saber que meu irmão vai estar lá comigo. É como ter um amigo do lado o tempo todo”, disse Tiago. “Esse vai ser só o começo.”

A mãe, Maria Aparecida Lima, de 57 anos, não escondeu a emoção. “Já chorei muito. Vai ser difícil ficar sem eles, mas é o futuro deles. Jamais teríamos como oferecer isso. O GDF criou um programa incrível que mostra que, se o aluno quer e corre atrás, ele consegue”, afirmou.

Durante a visita, o governador Ibaneis Rocha destacou o caráter transformador do Pontes para o Mundo. “São famílias que não teriam condições de proporcionar uma vivência como essa. A gente espera ampliar o número de contemplados no ano que vem. É uma experiência que vai impactar também quem fica, com o exemplo que eles trazem de volta”, afirmou.

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, também participou da visita e elogiou a dedicação da mãe dos gêmeos. “Faltam palavras para descrever o que é ver um filho iniciando um novo capítulo como esse. O futuro deles é promissor.”

Já a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, explicou que os estudantes viverão uma verdadeira imersão internacional. “Eles vão passar por quatro países do Reino Unido — Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Terão aulas, visitas culturais, contato com jovens de outros países e apoio de professores da rede na primeira semana. Além disso, receberão 300 euros para despesas pessoais.”

Para evitar prejuízos pedagógicos, os alunos contarão com aulas preparatórias online voltadas ao Programa de Avaliação Seriada (PAS). A data de retorno foi definida com base no calendário da prova.

O programa Pontes para o Mundo foi instituído pelo Decreto nº 47.210 como forma de incentivar o desempenho dos alunos da rede pública e promover políticas educacionais inovadoras. Segundo o coordenador da iniciativa, David Nogueira, a seleção envolveu análise de notas em português, matemática e história, seguida por prova de inglês aplicada aos 300 melhores classificados. Os 100 com melhor desempenho foram selecionados, com mais 20 em cadastro reserva.

“A ideia é que o programa impacte toda a rede. Os alunos da primeira série já sabem que precisam manter boas notas para participar da próxima edição. E isso já é uma transformação”, concluiu o coordenador.

A lista definitiva dos 100 estudantes contemplados está disponível no site da Secretaria de Educação.

Com informações da Agência Brasília