Dois mil kits de higiene bucal serão distribuídos a moradores do Paranoá

Os materiais foram arrecadados na campanha Comunidade Solidária e serão entregues em evento marcado para terça-feira (3), das 9h às 12h, ao lado da administração da cidade

A população em vulnerabilidade social do Paranoá será beneficiada na próxima terça-feira (3) com dois mil kits de higiene bucal que serão entregues pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em um evento das 9h às 12h, ao lado da administração regional da cidade. Além dos materiais, os presentes terão acesso a aulas de escovação e atendimentos odontológicos.

A ação faz parte da segunda edição da campanha Comunidade Solidária, promovida pela Secretaria de Atendimento à Comunidade (SEAC-DF). O projeto nasceu neste ano para estimular ações solidárias e combater as desigualdades.

“A missão da secretaria sempre foi aproximar a relação entre o cidadão e o governo, com o objetivo de contribuir com as demandas que nos são apresentadas. Pensando nisso, a campanha Comunidade Solidária nasceu. Estamos estimulando a solidariedade no Distrito Federal e arrecadando doações para as comunidades que mais precisam”, afirma a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz.

Na primeira edição, realizada em março, foram angariados absorventes e material de higiene pessoal. Agora, o foco foi a higiene bucal. “Para essa segunda edição, nós percebemos a questão da saúde bucal devido à precariedade de algumas comunidades, onde há famílias que dividem a mesma escova de dente, por exemplo”, revela a secretária.

Assim, a pasta decidiu montar um kit com com uma escova de dente, pasta e fio dental. Os materiais foram arrecadados a partir de doações da população em geral, além do apoio da Secretaria de Saúde do DF (SES), que disponibilizou alguns kits do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o evento, a SES também ensinará de forma lúdica aos presentes como fazer uma escovação correta e a importância da higiene bucal para a saúde.

Também participam da ação a Administração Regional do Paranoá e a Fecomércio-DF, que será responsável por disponibilizar o atendimento odontológico por meio da carreta. “Esse evento desempenha um papel importante em promover a saúde bucal da população e, por extensão, a saúde geral e ajuda as pessoas a adotarem práticas regulares de higiene oral”, destaca o administrador do Paranoá, Wellington Cardoso de Santana.

Serviço

Comunidade Solidária: 2ª edição

→ Data: terça (3), das 9h às 12h. Com distribuição de kits de higiene bucal, atendimento odontológico e ação educativa.

→ Local: ao lado da Administração Regional do Paranoá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília