Dois ficam feridos em acidente na DF 251

Uma colisão entre dois veículos resultou em duas vítimas no Km 47 da DF 251, trecho próximo à divisa de São Sebastião, DF com Cristalina, GO. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência nesta terça-feira (01).

Um dos veículos envolvidos já não se encontrava na cena com a chegada do socorro.

O condutor do outro veículo envolvido, um FIAT/Mobi de cor branca, de 19 anos, parou às margens da rodovia.

Ele foi atendido e transportado pelo CBMDF ao HRPA, apresentando escoriações na face e queixando-se de dores nas regiões do tórax e abdome, estava consciente, orientado e estável.

A passageira de idade não informada, foi atendida e transportada pelo CBMDF ao IHBDF, se queixando de dor intensa, apresentando inchaço na região na face, estava consciente, orientada e estável.

O local ficou aos cuidados da PRF e a Perícia foi acionada para o local.