Dois adolescentes são apreendidos após furtar égua

Dois adolescentes, sendo um de 17 e o outro de 15 anos, foram apreendidos nessa segunda-feira (27) após furtarem um cavalo da raça Manga Larga em Planaltina.

Os dois foram até as baias onde o proprietário mantinha os equinos e soltaram três animais: dois cavalos e uma égua. Segundo a Polícia Militar, responsável pela a apreensão da dupla de menores infratores, a ideia deles era furtar os três, mas os cavalos conseguiram escapar.

Então, esconderam o animal em uma chácara abandonada, vizinha à propriedade de onde a égua foi furtada, na região conhecida como Bica do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Por volta das 15h, quando os policiais do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) chegaram ao local do esconderijo, encontraram a égua amarrada em uma árvore. Os adolescentes acabaram confessando o furto.

Os dois foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), na Asa Norte. O mais velho já foi detido uma vez por tentativa de latrocínio contra um motorista de ônibus.

Os adolescentes não revelaram o que pretendiam fazer com um animal daquele porte. A égua resgatada foi devolvida ao dono.