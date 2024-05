Doações da DF Legal para os desabrigados do Rio Grande Sul ultrapassam 4.300 itens

Mais uma entrega de doações para ajudar a população do Rio Grande do Sul foi enviada pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) nesta quarta-feira (29). Essa foi a terceira remessa de doações enviadas em um mês e mais de 4,3 mil itens foram entregues.

Enquanto a primeira leva de donativos foi de mais de 500 itens apreendidos pela pasta, as últimas duas foram feitas com mantimentos levados à secretaria por todos os colaboradores da pasta.

Nesta quarta, servidores da DF Legal entregaram 1.200 garrafas de água mineral ao 3º Grupamento de Bombeiros Militar, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e levaram ainda outros 950 donativos ao Clube da Base Aérea de Brasília, ao lado do Aeroporto.

Somando todas as remessas, os servidores da pasta enviaram 2.296 garrafas de água mineral, 216 embalagens de água sanitária, 216 caixas de sabão em pó, 53 pacotes de saco de lixo e 25 cestas básicas, entre outros itens.

As doações internas estão concentradas em pontos fixos na Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos Sólidos (Sufir) e na Diretoria de Planejamento, Modernização e Valorização do Servidor (Dimov).

Já a população pode procurar os seguintes endereços para ajudar:

→ Quarteis do Corpo de Bombeiros Militar do DF

→ Base Aérea de Brasília

Endereço: Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília

Horário: 8h às 18h

→ Anexo do Palácio do Buriti

Endereço: salas 104 e 900, Eixo Monumental

Horário: 8h às 18h

→ Estações do Metrô do DF

→ Zoológico

Endereço: Via L4 Sul

Horário: 8h30 às 17h

→ Quartéis da Polícia Militar do DF

→ Administrações regionais

→ Samu

→ Detran

Doações podem ser entregues nas viaturas e nas unidades

→ Novacap

Endereço: Setor de Áreas Públicas, Lote B S/n SIA Sul

Horário: 8h às 17h

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos

*Com informações da Agência Brasília