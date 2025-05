Doação de leite materno pode salvar vidas; DF conta com 2 pontos de coleta

O Dia Mundial de Doação de Leite Humano é celebrado em 19 de maio. Ao longo de todo o mês, os bancos de leite humano (BLHs) e postos de coleta (PCLHs) do Distrito Federal promovem atividades que reúnem mães, bebês, familiares e profissionais envolvidos em torno desse gesto de solidariedade que salva vidas e promove a saúde infantil. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) conta com 14 BLHs e sete postos na capital, dos quais nove BLHs e dois PCLHs são operados pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

A unidade da Região de Saúde Leste, composta pelas Regiões Administrativas (RAs) do Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico, inaugurou a programação de eventos nesta terça-feira (13). Jessica Castro, 32 anos, mãe da Carolina, 6, e da Maria Luiza, de um ano e um mês, participou do evento com bastante entusiasmo.

Doadora de leite humano, durante a amamentação da primeira filha, hoje ela repete a receita com a caçula. Desde a “primeira viagem” encontrou apoio na equipe multiprofissional da unidade de saúde. De modo especial, na técnica em enfermagem, Samia Machado, 43.

As duas conheceram-se há seis anos, durante visita ao BLH do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). “A gente não imagina que aquele pouquinho de leite pode fazer tanta diferença para outros bebês”, afirma Jessica.

Jessica Castro: “A gente não imagina que aquele pouquinho de leite pode fazer tanta diferença para outros bebês”

Há cerca de oito anos atuando na rBLH, Samia Machado não esconde a gratidão em verificar diariamente o crescimento e desenvolvimento de bebês por meio do aleitamento materno. “Eu vejo mesmo como uma missão. As crianças não se lembram depois que crescem, mas as mães guardam para sempre essa certeza que nutriram o seu bebê”, declara.

Serviço especializado

As unidades da rBLH também oferecem suporte ao aleitamento materno a mães e bebês. Caso necessite de orientações, é possível entrar em contato com o Banco de Leite Humano ou Posto de Coleta de Leite Humano mais próximo de casa.

A mãe interessada em doar pode fazer o cadastro no Disque Saúde 160, opção 4, pelo site Amamenta Brasília ou pelo Portal Cidadão do DF. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal oferece apoio para a coleta em domicílio e o transporte do leite doado.

*Com informações da Agência Brasília

Além de servir à promoção do aleitamento materno, a ocasião fortalece os laços de solidariedade entre as mães doadoras e as famílias beneficiadas. “Essa é a nossa forma de agradecer, pois sem o apoio delas a gente não seria capaz de fazer nada”, explica a pediatra Nathalie Zambrano, que atua no PCLH da Casa de Parto de São Sebastião.