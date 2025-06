Divulgado o resultado da seleção do programa Pontes para o Mundo

Foi publicada nesta sexta-feira (27) a lista final de estudantes selecionados para o programa Pontes para o Mundo, iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Educação (SEEDF). A ação oferece a 100 alunos da rede pública uma vivência internacional no Reino Unido, prevista para o segundo semestre deste ano.

O programa contempla estudantes do ensino médio regular e do ensino médio integrado ou concomitante à Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Os destinos incluem países de língua inglesa como Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A experiência de intercâmbio terá duração entre 13 e 16 semanas, com atividades adaptadas ao calendário e às características locais de cada país.

Para garantir a vaga, os aprovados nas fases anteriores devem cumprir as exigências previstas no edital, em especial o envio da documentação obrigatória — incluindo cópias digitalizadas do RG (emitido há no máximo dez anos) e do CPF — até o dia 7 de julho.

A lista completa de documentos está disponível no site oficial do programa. Entre os itens exigidos, constam três formulários específicos que devem ser preenchidos, numerados, digitalizados em um único arquivo PDF e enviados para o e-mail pontesparaomundo@se.df.gov.br:

Termo de Compromisso e Autorização dos Pais ou Responsáveis Legais

Termo de Ciência em Caso de Abandono ou Desistência

Declaração de Saúde Socioemocional

De acordo com as regras do edital, o não envio completo ou fora do prazo resultará na desclassificação automática do candidato. As vagas remanescentes serão preenchidas por estudantes do cadastro de reserva, composto por 20 alunos, conforme a ordem de classificação.

O resultado definitivo pode ser consultado no site oficial da Secretaria de Educação do DF.

Com informações da Secretaria de Educação