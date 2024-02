Distrito Federal tem opções diversas para quem quer sossego no Carnaval

Roteiros pelo Cerrado, região do Lago Oeste e turismo religioso são opções para quem quer fugir dos blocos e festas

Para quem prefere curtir um Carnaval tranquilo, longe dos confetes e das purpurinas, há destinos no Distrito Federal que garantem um feriado com diversão e sossego. A Agência Brasília reúne algumas alternativas para quem quer fugir da agitação carnavalesca. Entre as opções estão trilhas, cachoeiras, parques, turismo religioso e diversão para toda a família.

A Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF) oferece uma série de rotas turísticas com destinos e atrativos para todos os gostos. Voltadas para aqueles que preferem o sossego à muvuca, estão as rotas do Lago Oeste, do Cerrado e a da Paz. Elas reúnem aventuras e passeios na natureza e, para aqueles que buscam a espiritualidade, uma série de templos religiosos. Nos mini guias constam endereços, horários, custo de entrada e telefones de contato de cada local.

“Brasília oferece uma variedade de roteiros que atendem a todos os gostos. Para aqueles que não apreciam ir a festas, pular em bloquinhos ou participar dos festejos mais tradicionais do Carnaval, há a oportunidade de explorar e apreciar outros segmentos do turismo em nossa capital. A Secretaria de Turismo disponibiliza diversas rotas de destinos que oferecem aventura e refúgios em meio à natureza rural, entre outras opções”, destaca o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Amantes da Natureza

Na rota do Lago Oeste, os visitantes têm a oportunidade de fazer passeios, explorar trilhas, descansar e aproveitar a gastronomia do Núcleo Rural Lago Oeste, região pertencente a Sobradinho, que abrange uma área situada entre a Reserva Biológica da Contagem e o Parque Nacional de Brasília.

Já a rota do Cerrado é ideal para os amantes da natureza, com opções de locais variadas como a Floresta Nacional de Brasília, Salto do Tororó, Zoológico de Brasília, Chapada Imperial, Jardim Botânico, entre outros.

Se a vontade é de dar um mergulho, o Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, é uma ótima opção. A entrada de visitantes é aberta das 6h às 16h, com os portões podendo fechar mais cedo se atingir a lotação máxima (1.500 pessoas). As piscinas funcionam até as 17h. Aventureiros podem explorar alguma das três trilhas do local, com 5 km, 10 km e 15 km de extensão, que podem ser percorridas a pé ou de bicicleta. A entrada custa R$ 18 para brasileiros de 12 a 59 anos, sendo gratuita para crianças até 11 anos e idosos acima de 60 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Salto do Tororó, localizado entre a BR-251 e a DF-140, em Santa Maria, também é uma alternativa popular. A região é um dos locais mais procurados para banhos de cachoeira e ecoturismo no DF. Bastante frequentado por praticantes de rapel e mountain bike, o local também oferece aventuras para toda a família.

Para aqueles que desejam assistir ao pôr do sol, curtir a natureza e, quem sabe, fazer um piquenique, todos os parques estarão de portas abertas. A Ermida Dom Bosco (aberta todos os dias, das 6h às 20h) e o Parque Morro da Asa Delta (aberto todos os dias, das 6h às 18h), por exemplo, oferecem belas vistas da cidade e extensa área de Cerrado nativo, além de ciclovias, trilhas e vias para caminhada.

Lazer e Paz

As pessoas que preferem um passeio familiar com as crianças, o Jardim Botânico de Brasília funcionará normalmente nos dias 10, 11, 13 e 14, das 9h às 17h. Como de costume, na segunda-feira (12), estará fechado para manutenção. O espaço reúne pontos gastronômicos, oferecendo café da manhã, brunch, almoço e lanches, além de belas paisagens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto que faz a alegria da criançada é a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que estará aberta normalmente, das 8h30 às 17h, com a bilheteria fechando às 16h. Os ingressos de sexta a domingo e feriados custam R$ 10 (inteira).

A Setur também conta com roteiros destinados a quem procura retiro espiritual, místico, com diferentes manifestações culturais, doutrinas e religiões. A rota da Pazreúne diversos templos e igrejas.

Nos mini guias, os visitantes recebem informações sobre lugares como a igreja Nossa Senhora de Fátima (307/308 Sul); o Santuário Dom Bosco (702 Sul) e a Catedral Metropolitana.

O Templo da Boa Vontade, por exemplo, preparou uma programação especial. E ficará aberto todos os dias, das oito da manhã às 20 horas. A nave, ambiente principal, ficará aberta 24 horas para receber os peregrinos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da agência Brasília