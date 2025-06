Distrito Federal registra redução histórica de 95,1% no desmatamento do Cerrado em 2024

O Distrito Federal alcançou um feito histórico no combate ao desmatamento em 2024. De acordo com o Relatório Anual de Desmatamento (RAD 2024), elaborado pela iniciativa MapBiomas, a área desmatada no DF despencou de aproximadamente 638 hectares em 2023 para apenas 31 hectares em 2024. Essa redução de 95,1% representa a maior queda proporcional entre todas as unidades da Federação.

Esse resultado expressivo é reflexo direto da implementação e fortalecimento do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), especialmente com a entrada em operação do novo Módulo de Monitoramento e Controle. A ferramenta integra, em tempo quase real, alertas de desmatamento, focos de calor e imagens de satélite, permitindo que órgãos ambientais, forças de segurança e a Defesa Civil atuem de forma coordenada — desde o envio de equipes de campo até a lavratura de autos de infração e o acompanhamento da regeneração das áreas afetadas.

A estrutura tecnológica do SISDIA conecta 14 órgãos do Governo do Distrito Federal e registra mais de 6 mil acessos mensais. O módulo cruza informações como limites de unidades de conservação, cadastros rurais, cicatrizes de queimadas e imagens de alta resolução do programa Brasil MAIS Imagens. Esse cruzamento reforça o monitoramento territorial e tem sido fundamental no apoio às ações de fiscalização, que são prioridade do Comitê de Governança de Controle da Grilagem.

Outro avanço importante foi a integração automática dos laudos validados do MapBiomas Alerta à base de dados do SISDIA. Isso permite que as equipes de fiscalização tenham acesso imediato a informações qualificadas sobre cada alerta de desmatamento, com painéis analíticos que ajudam a priorizar as vistorias e a emitir autos de infração no mesmo dia em que o alerta é publicado, reduzindo drasticamente o tempo de resposta do Estado.

Além de monitorar o desmatamento, o sistema acompanha os focos de calor. Entre 1º de janeiro e 15 de julho de 2024, o DF registrou um aumento de 94% nos focos de calor em comparação com o mesmo período de 2023, passando de 39 para 76 registros. Essa informação tem sido essencial para a mobilização rápida de brigadistas e a atuação das salas de situação na prevenção de incêndios florestais.

“Essa redução histórica no desmatamento do Cerrado é uma demonstração clara de que a integração entre tecnologia, planejamento estratégico e ação de campo dá resultado. O Governo do Distrito Federal está mostrando que é possível proteger o meio ambiente com inteligência, rapidez e colaboração entre os órgãos. Esse é um compromisso da nossa gestão: cuidar do nosso território e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações”, afirmou a vice-governadora do DF, Celina Leão.

“Investimos para que a inteligência geográfica seja a espinha dorsal da fiscalização ambiental”, destaca o secretário do Meio Ambiente do DF, Gutemberg Gomes. “Entre a modernização de licenças, os serviços avançados de geoprocessamento e o novo módulo de controle, já aplicamos R$ 2 milhões na plataforma, integrando dados estratégicos como os laudos do MapBiomas, os focos de calor do INPE e os alertas do BrasilMais. O retorno vem em agilidade, transparência e menor pressão sobre o nosso Cerrado”, concluiu o secretário

O projeto agora avança para uma nova fase de refinamento funcional. As equipes da Sema-DF, Brasília Ambiental, DF-Legal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública estão calibrando regras de disparo de alertas, trilhas de auditoria e protocolos de resposta rápida. A meta para 2025 é ampliar ainda mais a efetividade das ações de combate ao desmatamento, prevenção e controle de incêndios florestais e a proteção das áreas especialmente preservadas, evitando o avanço desordenado sobre o território do Cerrado no DF.

*Com informações da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF) e Agência Brasília