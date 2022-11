Distritais realizam audiência para discutir novo nome do Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia

Objetivo foi debater o projeto de lei nº 3.011, que dispõe sobre a mudança do nome do Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia para “Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia Luciene dos Santos Velez – Nina”

Na noite desta segunda-feira (7), Arlete Sampaio (PT) e Chico Vigilante (PT) realizaram uma audiência pública para debater o projeto de lei nº 3.011, de autoria dos parlamentares, que tramita na CLDF e dispõe sobre a mudança do nome do Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia para “Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia Luciene dos Santos Velez – Nina”. A discussão ocorreu no Centro de Ensino Médio 02, localizado na QNM 14 da Ceilândia.

A proposta de alteração do nome entra em consonância com a lei 4.052, de 10 de dezembro de 2007, que permite a readequação da nomenclatura de logradouros com nome de falecidos, desde que tenham prestado serviços relevantes ao Distrito Federal e que tenha se destacado nos campos do conhecimento humano, como cultura, educação, artes e filantropia. A homenageada, Luciene dos Santos Velez, conhecida como Nina Velez, foi membro do Conselho de Cultura da Ceilândia, com participação relevante na vida cultural da região.

“A realização da Audiência Pública tem o objetivo de reforçar a importância de espaços como o Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia para a Comunidade e prestar homenagens a uma importante brasileira”, comentou a petista Arlete Sampaio. Nina foi gestora e produtora cultural e social, ativista política e ambiental na Ceilândia. Atuou e articulou a luta pela construção do Centro Cultural de Ceilândia desde 1989, e fundou o movimento Retomada, para a continuidade e término da Construção do Centro Cultural. Entre outras ações, Luciene foi ainda ativista de Política Cultural no Distrito Federal para implantação da Lei do Fundo de Apoio a Arte e Cultural (FAAC), além de ter sido atuante na discussão das políticas da Lei Cultura Viva/Pontos de Cultura no DF.

A audiência pública foi realizada num clima de muita emoção e contou com várias participações de representantes da cidade, como o chefe de gabinete da Administração Regional de Ceilândia, Marcondes Bezerra, a presidente do Conselho de Cultura de Ceilândia, Mônica Santos, o companheiro da homenageada, Antonio Vaz, a representante do Movimento Retornar, Nanci Araújo e outros parlamentares, como o deputado distrital Reginaldo Veras (PV) e os deputados distritais eleitos Max Nunes (Psol) e Gabriel Máximo (PT).

A deputada Arlete Sampaio afirmou que a homenagem é mais do que justa porque Nina, além de sempre ter sido uma pessoa muito atuante no movimento cultural da cidade, trabalhava para estimular a cultura no Distrito Federal como um todo. E, além da luta pela construção do Centro Cultural, que está inconcluso, ela deu início a um novo movimento, para retomada da obra. “Ela sempre foi ativa, participativa, engajada. Sua ausência nos faz muita falta e sua memória nos inspira”, destacou a parlamentar. “Ao longo dos anos o Centro Cultural foi tomando forma, ocupando espaço e se tornando espaço vivo de ocupação da cultura ceilandense e de todo o Distrito Federal. Essa conquista ainda em construção dura até os dias atuais, mas foi liderada por Nina Velez até o fim de sua vida. Essa grande mulher que lutou pela construção da política cultural da cidade como instrumento de exercício da cidadania, em especial dos adolescentes e jovens Ceilandenses.”, continuou.

O deputado Chico Vigilante chamou a atenção para a importância de Nina na cidade de Ceilândia. Vigilante contou que além da construção do centro propriamente, ele participou de reuniões com ela na Novacap para desenvolvimento do projeto que levaria ao Centro e afirmou que além da mudança do nome para homenageá-la, ele assume o compromisso também de destinar emendas parlamentares no orçamento do DF para a conclusão da obra que tanto foi pleiteada pela produtora.

A expressiva presença de movimentos culturais, educadores e personalidades da vida cultural de Ceilândia e Taguatinga, como o Movimento Retomada, Escola de Samba Águia Imperial e do Ferrock endossou a reivindicação para que o Centro Cultural e Desportivo de Ceilândia receba o acréscimo em seu nome de Luciene dos Santos Velez – Nina. “A justa homenagem é, sem dúvidas, um clamor não só do movimento cultural, mas de todos os ceilandenses. Esta audiência nos autoriza a dar início à tramitação do projeto de lei 3011/2022, que já será pautado para a próxima reunião da Comissão de Saúde, Educação e Cultura”, concluiu Arlete.