Disque Defensoria é lançado com ramal exclusivo para atender mulheres

A população vulnerável poderá tirar dúvidas sobre assuntos jurídicos com uma ligação sem custos. A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou, nesta sexta-feira (10), o novo número da Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC), o Disque Defensoria 129, um canal de esclarecimentos sobre os serviços do órgão. A outra novidade é um ramal exclusivo para o atendimento de mulheres vítimas de violência.

“O maior benefício para a sociedade é que as pessoas carentes não vão perder um dia de trabalho para procurar a Defensoria para buscar algumas informações. A DPDF está abraçando a população carente e tornando o acesso mais fácil ao cidadão”, explica o defensor público-geral do DF, Celestino Chupel.

O Disque Defensoria receberá as ligações telefônicas e encaminhará as solicitações aos setores responsáveis, além de agendar atendimentos, quando possível. O serviço também fornecerá esclarecimentos sobre os requisitos de acesso aos serviços, os documentos necessários para a realização de atendimento e o andamento de processos.

Anteriormente, o atendimento telefônico do órgão gerava custos ao usuário. Transformá-lo em algo gratuito era um desejo antigo dos servidores da Defensoria Pública. “É o sentimento de gratidão de um serviço chegando a quem mais precisa. Estamos realizando um sonho. Sabemos que as dificuldades que a nossa população tem são enormes. Essa é uma luta da Defensoria e dos movimentos sociais”, destaca a ouvidora externa da Defensoria Pública, Patrícia Almeida.

Atendimento às mulheres

Além de lançar um telefone totalmente gratuito, o Disque Defensoria chega com um serviço dedicado às mulheres vítimas de violência. É o ramal 2 dentro do 129, em que elas podem receber orientações e auxílio jurídico. Essa é mais uma ação que integra a força-tarefa do Governo do Distrito Federal (GDF) de enfrentamento ao feminicídio.

“Não estamos aguardando a força-tarefa chegar ao final, no dia 31. A Defensoria Pública é membro e essa é uma medida que nós tomamos. Esta é a verdadeira política pública. Nada melhor do que um telefone, que é um acesso que todo mundo tem. Esse é mais um canal de comunicação e de acolhimento das mulheres”, defende a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

“A Defensoria atendeu um pedido nosso para cada vez mais as nossas políticas públicas chegarem às mulheres. Essa é a nossa missão por determinação da governadora em exercício Celina Leão de ampliar o atendimento à mulher”, completa a secretária.

O serviço será conduzido apenas por servidoras mulheres, que farão o atendimento e o acolhimento humanizado e empático às vítimas. “Nesse dígito, estarão apenas mulheres atendendo. Vamos fazer todo o acolhimento e encaminhamento dessa mulher aos núcleos da Defensoria responsáveis e aos demais órgãos de proteção de defesa da justiça”, informa a defensora pública e chefe substituta da CRC, Thais Mara da Costa Silva.

A iniciativa nasceu para promover a defesa das mulheres e fortalecer a função institucional da Defensoria Pública em relação às vítimas de violência, com um acesso facilitado. A solenidade de lançamento ocorreu no Salão Branco do Palácio do Buriti.

Durante a cerimônia, o secretário substituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Uítalo, destacou que a pasta está à disposição para auxiliar a Defensoria Pública no Disque Defensoria. “A secretaria tem esse papel transversal. A gente precisa auxiliar todos os órgãos do GDF em questões de tecnologia e inovação e também propiciar à população do DF serviços que vão trazer dignidade”, comenta.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília