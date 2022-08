Disparo de arma de fogo deixa uma mulher em estado grave na Estrutural

Segundo a solicitante, no local havia um homem (não identificado) que era supostamente o namorado da vítima

Uma mulher ficou em estado grave neste sábado (06), após ter sido atingida por um disparo de arma de fogo. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 5h da manhã.

Segundo o socorro, o chamado recebeu uma denúncia de agressão física. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a mulher ferida, nas proximidades do Restaurante Comunitário da Estrutural. Segundo a solicitante, no local havia um homem (não identificado) que era supostamente o namorado da vítima.

A mulher estava no solo, inconsciente, e em parada cardiorrespiratória (RCP). Ela passou pelo processo de reanimação cardiopulmonar (RCP) por cerca de 40 minutos.

Os sinais vitais foram recuperados e a vítima, de 22 anos, foi transportada pelo CBMDF em estado grave ao Hospital de Base do Distrito Federal, apresentando um ferimento na região da face (bochecha) e sangramento no ouvido. Ela estava inconsciente e instável.

Os motivadores do disparo não foram revelados.

A Polícia Militar do DF (PMDF) e a Perícia foram acionadas.