Diretrizes para a implementação do Novo Ensino Médio

Preparação de 2.618 professores começa com live sobre o Novo Ensino Médio no Canal da EAPE

O curso “Novo Ensino Médio – as novas diretrizes para o Ensino Médio no Distrito Federal” teve início nesta segunda-feira (21), para 2.618 professores com uma live transmitida pelo canal da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), no YouTube.

A aula inaugural teve a participação do secretário executivo Fábio Sousa; do subsecretário de Educação Básica (Subeb), Tiago Cortinaz; da subsecretária da Eape, Hélvia Paranaguá; da diretora de Ensino Médio, Érika Botelho; e da diretora da Organização Pedagógica e Pesquisa (Diop), Graça de Paula.

“Trabalhamos todos unidos no mesmo objetivo: um Novo Ensino Médio para os nossos estudantes, um novo formato de ensino no qual quem vai sair ganhando são eles, nosso objetivo principal de trabalho”, destacou Fábio Sousa.

De acordo com o subsecretário Tiago Cortinaz, por meio dessa estratégia de mudanças e adaptações no ensino, o Distrito Federal procura oferecer mais oportunidades e possibilidades para os estudantes. “Me orgulho por compor uma equipe muito qualificada que está hoje fortemente imbuída dos ideais da Secretaria de Estado de Educação, mas também das novidades que se aproximam e transformam de alguma forma as nossas práticas”, argumentou.

Já a subsecretária Hélvia Paranaguá afirmou que o curso de formação continuada é um canal de grande importância para que os profissionais de educação continuem sendo preparados com qualidade: “Hoje é um momento de muita alegria. Há quanto tempo nós ansiamos por uma reformulação curricular no nosso ensino médio. Uma proposta curricular tão diferente e tão ampla”, disse.

Curso

O curso, dividido em duas etapas, terá carga horária de 90h, com 13 encontros, incluindo mais quatro lives. A primeira etapa é de 21 de junho a 24 de setembro e a segunda de 27 de setembro a 10 de dezembro. A rede de formação e acompanhamento do Novo Ensino Médio é composta pelo Comitê Gestor Intersetorial – Equipe técnico-pedagógica das subsecretarias, equipes das regionais de ensino e escolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a diretora de Ensino Médio, Érika Botelho, a aula inaugural foi um marco para a educação do DF. O curso, que visa facilitar a implementação das melhorias no ensino, aborda as bases legais no Novo Ensino Médio; a organização do currículo por áreas de conhecimento e unidades temáticas; eixos estruturantes e possibilidades de criação de itinerários formativos de acordo com a realidade de cada unidade escola; projeto de vida e metodologias ativas.

“Esse momento é importante porque a gente consegue fazer uma formação continuada que atenda toda a rede. A formação continuada para o ensino médio iniciou em 2019 e desde então trabalhamos com a formação continuada para os professores da rede”, argumentou a diretora.

Implementação

Neste ano, a nova matriz está sendo implementada em 12 escolas-piloto:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

➧ CED 03 do Guará

➧ CED 04 de Sobradinho

➧ CEMI do Gama

➧ CEM 03 de Taguatinga

➧ CEM 804 do Recanto das Emas

➧ CED 123 de Samambaia

➧ CEM 01 de Sobradinho

➧ CEM 03 do Gama

➧ CEM 12 de Ceilândia

➧ CEM 304 de Samambaia

➧ CEM 404 de Santa Maria

➧ CED São Francisco

A partir do ano que vem, irá se estender para as demais 80 unidades que ofertam esta etapa, totalizando 92 escolas. A implementação estará completa, para os três anos de curso, no ano de 2024.

Visite a página do Novo Ensino Médio.