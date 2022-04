Diego Pupe assume programa de rádio de Renan Bolsonaro

O influenciador fica à frente das gravações após filho mais novo de Bolsonaro depor na Polícia Federal, na última quinta-feira

Desde o início do ano, Renan Jair Bolsonaro, ganhou um programa de rádio que é transmitido pela Sucesso News Brasília. Na última quinta-feira, o filho mais novo de Bolsonaro precisou prestar depoimento na Polícia Federal, por suspeita de lavagem de dinheiro.Devido a situação, Renan precisou colocar o seu assessor, Diego Pupe, para ficar à frente do Pocast Zero 4.

O projeto continuará sendo transmitido pela Sucesso e com entrevistas com famosos e influenciadores locais, de todo o Distrito Federal. Para Diego, é uma responsabilidade poder estar no comando do programa. “Fico feliz pela confiança que ele depositou em mim para que eu possa assumir um projeto que é super importante para ele. Vamos continuar seguindo as regras e o perfil do programa que o Renan construiu”, afirma.

O Podcast Zero 4 vai ao ar sempre às quintas-feiras, das 17h às 18h. Segundo um dos idealizadores da rádio Sucesso News, Raul Canal, a ideia é que o programa tenha um formato descontraído.