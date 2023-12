Dicionário antirracista aponta expressões que devem ser eliminadas

Participarão defensores públicos, servidores, colaboradores, residentes jurídicos, voluntários da cidadania e estagiários da instituição

A Ouvidoria da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lança nesta quarta (13), o Dicionário Antirracista: Termos para Eliminar do seu Vocabulário. O objetivo é dar continuidade às ações de combate às desigualdades. O evento será das 14h30 às 16h, no auditório da Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur), no Setor Comercial Norte. Participarão defensores públicos, servidores, colaboradores, residentes jurídicos, voluntários da cidadania e estagiários da instituição.

“O lançamento de um dicionário antirracista pela Defensoria Pública é uma ação crucial para promover uma linguagem mais justa, inclusiva e sensível às complexidades das questões raciais, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade mais equitativa e antirracista”, afirma o subdefensor público-geral Fabrício Rodrigues.

Luta antirracista

Em novembro, a DPDF promoveu o 2º Seminário Defensoria na Luta Antirracista, com debates que discutiram políticas afirmativas, racismo, direitos humanos, direitos dos povos quilombolas e de origem africana e os reflexos da escravidão na estrutura das cidades.

O evento contou com mesas que debateram temas como o acesso da população negra à justiça, a relação do direito com as comunidades indígenas e como o sistema judiciário trata a violência racial.

Ao final do seminário, representantes do Conselho Nacional das Ouvidorias entregaram o selo Esperança Garcia, que tem como objetivo incentivar práticas antirracistas nas defensorias públicas do Brasil. A DPDF recebeu a categoria ouro na premiação.

*Com informações da Agência Brasília