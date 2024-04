“Diálogos: Diversidade, Equidade e Inclusão”: Programa lançado pelo SESI Lab promete promover ações e oportunidades para jovens mulheres 

Em conjunto com o Instituto 3M, o SESI Lab lançou o “Diálogos: Diversidade, Equidade e Inclusão”, iniciativa cujo propósito é promover ações e oportunidades para meninas e mulheres com interesse em carreiras científicas; jovens de comunidades periféricas com interesse em áreas de tecnologia e pessoas com deficiência. As estratégias utilizadas pelas instituições serão voltadas para as questões de gênero, raça e interseccionalidade.

O Instituto 3M, organização idealizada pela empresa de ciência e tecnologia 3M do Brasil, por meio da GlobalGiving, é o mais novo patrocinador do museu 100% interativo, em formato inédito no Brasil. A parceria tem vigência de fevereiro a dezembro de 2024, e destinará mais de R$ 300 mil (U$ 65 mil) às ações do programa. Na avaliação da gerente de Desenvolvimento Institucional do SESI Lab, Cândida Oliveira, parcerias como essa trazem valor a todas as partes envolvidas, mas principalmente para o público.

Como conta Liliane Moura, gerente do Instituto 3M & Sustentabilidade, o objetivo do programa é fortalecer a educação voltada para a Ciência entre as meninas, mulheres, jovens da periferia de Brasília e pessoas com deficiência. “A Educação em STEM (Science, Tecnology, Engineering and Mathematics) é necessária para ampliar o olhar transformador dos jovens, é como se a educação tradicional desse a base para ler e compreender o mundo, mas com foco em STEM, o jovem aprender a como investigar, explorar, mudar a realidade que o incomoda”, salienta. “O método científico é um processo que pode ser aplicado por todos, seguindo uma base segura de investigação, que implica em saber formular bem as questões, fazer relatório, criar e testar hipóteses e finalmente apresentar os resultados de forma clara”, completou Liliane.

Essa relação museu-empresa, desta forma, visa à estruturação e difusão de conteúdos sobre ciência aplicada e tecnologia que chegam à sociedade de forma mais criativa e acessível. “Além disso, a troca de experiências entre os profissionais das instituições parceiras sempre gera externalidades positivas. No caso dessa parceria entre Instituto 3M e SESI Lab, pode ser transformador o esforço para a formação de meninas, mulheres e jovens de comunidades periféricas, não apenas do ponto de vista científico, mas também de planejamento de carreira e de abertura de oportunidades concretas de trabalho qualificado”, destaca a gerente.

Ao JBr, Agnes Mileris, gerente de Programação Cultural do SESI Lab, contou que o principal objetivo é construir o senso de que a tecnologia é sim um campo também para mulheres. “E isso se aplica também para todas as linhas do programa, como a questão da acessibilidade. A gente promove no museu uma série de iniciativas para incluir públicos com deficiência e etc”, ressaltou. “O programa é um conjunto de ações e valores. Valores que permeiam a nossa atuação e que estão presentes desde a concepção do SESI Lab. Essas ações estavam previstas, e ao longo de 2023 buscamos dar corpo a essas propostas. Viabilizamos por meio da parceria com a 3M”, pontuou Agnes.

Para a gerente, esse tipo de iniciativa busca fazer com que esses públicos, historicamente excluídos, entendam que eles são parte desse processo de construção de conhecimento, e que podem contribuir de forma relevante para o desenvolvimento social de seus territórios, bem como o desenvolvimento científico. “Pensamos na questão de igualdade de gênero e de empoderamento de mulheres no desenvolvimento profissional e carreiras científicas. Todo esse movimento que geramos com o Programa Diálogos reverbera depois, na história de vida de quem participa e de quem convive com elas”, finalizou.

Para Paulo Gandolfi, presidente voluntário do Instituto 3M e diretor de P&D da 3M para a América Latina, o empoderamento desses grupos, assim como a formação de nossas futuras gerações para o empreendedorismo, nas áreas de ciências e tecnologia, são essenciais para o desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico e respeito à dignidade social.

Entenda a parceria

Em outubro de 2023, por indicação do Instituto 3M, o SESI Lab submeteu projeto na plataforma da GlobalGiving, aprovado em janeiro de 2024. A GlobalGiving é uma organização sem fins lucrativos que, por meio da plataforma online, conecta patrocinadores e proponentes de projetos em diversos países.

O SESI Lab

Desde a inauguração, mais de 310 mil visitantes conheceram o museu 100% interativo. O icônico prédio projetado por Oscar Niemeyer na época da construção de Brasília se posicionou como reduto de arte, ciência, tecnologia e educação para todas as idades. O espaço é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e promove a conexão entre ações artísticas, científicas e tecnológicas, em colaboração com a indústria e a sociedade.

O SESI Lab tem cerca de 8 mil metros quadrados de área construída dedicados a espaços expositivos, criativos e maker, salas interdisciplinares, um painel de LED com 84 metros quadrados, café e loja conceito. Somados aos 33 mil metros quadrados de área verde revitalizada, em parceria com o governo do Distrito Federal, com espécies nativas do Cerrado, instalações interativas e anfiteatro externo para shows, eventos e outras atividades culturais.