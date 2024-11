Dia Nacional de Combate à Dengue destaca mobilização contra o Aedes aegypti

O Dia Nacional de Combate à Dengue, comemorado anualmente no penúltimo sábado do mês de novembro, é uma data para destacar as ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES-DF), além de investir em novas tecnologias e na convocação de servidores, também convoca a população a se engajar na luta contra a doença.

“A Secretaria de Saúde tem intensificado todas as ações de controle do mosquito transmissor, mas também de monitoramento da situação de saúde e preparado a sua rede assistencial”, afirma o subsecretário de Vigilância à Saúde da SES-DF, Fabiano dos Anjos. Ele também destacou a convocação de mais servidores e a importância de a população se engajar na mobilização contra o Aedes aegypti.

*Com informações da Agência Brasília.