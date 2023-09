Dia mundial sem carro por uma vida melhor no trânsito

A inscrição para participar da corrida vai até dia 23 de setembro, por meio do link. Serão 500 vagas com direito a um kit com mochila e material educativo

Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os impactos negativos do uso excessivo de veículos motorizados, no dia 22 de setembro é celebrado o Dia Mundial Sem Carro. A data foi proposta em 1997, na França. Em razão disso, o Departamento de Trânsito do DF (Detran DF), vai realizar no dia 24 de setembro, próximo domingo, um passeio ciclístico, com concentração marcada no estacionamento 11 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, a partir das 7h30. As inscrições podem ser feitas até dia 23 de setembro.

A inscrição para participar da corrida vai até dia 23 de setembro, por meio do link. Serão 500 vagas com direito a um kit com mochila e material educativo. O kit poderá ser retirado no local do evento.

O percurso vai ser feito pelo Parque, em sentido horário, até a saída localizada na 910 Sul. Em seguida, os ciclistas vão para a via W4 Sul e seguem até a altura do Setor de Rádio e TV Sul (SRTV Sul), onde retornam ao Parque da Cidade.

O passeio faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito 2023, com o tema “No trânsito, escolha a vida!”. De acordo com a Diretoria de Educação de Trânsito do Detran-DF, o passeio tem o objetivo de estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso do bike, além de destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

Todo dia é dia mundial sem carro

Para Gabriel Arcon, CE da E-Moving, startup de soluções de mobilidade, é importante lembrar que o Dia Mundial Sem Carro não se trata apenas de um evento de um dia, mas sim de uma oportunidade para refletir sobre os hábitos de transporte e buscar maneiras mais sustentáveis de locomoção no dia a dia. “Somos a favor da intermodalidade. Isso significa que as pessoas que puderem se locomover a pé, devem ir a pé, as que vão de bicicleta, usam a bicicleta, quem usa transporte público, vai de transporte público. E quem precisar de usar o carro, vai de carro. Mas o grande ponto é que se cada um fizesse a sua parte na modalidade urbana, todo mundo teria uma mobilidade muito mais inteligente”, acredita. Ele acredita que se cada um tivesse essa consciência de usar o transporte adequado, as ruas seriam mais tranquilas e a mobilidade urbana seria melhor.

Arcon lista algumas razões para deixar de usar carro e aderir a novos meios de transporte, como a bike elétrica como uma alternativa. Para ele, optar por caminhar ou andar de bicicleta como meio de locomoção pode impactar de forma positiva na saúde física e mental. O que pode ajudar a combater o sedentarismo e reduzir o estresse, além de ajudar a evitar várias doenças, segundo médicos, cientistas e ciclistas, que relataram em pesquisas ou testaram na prática os efeitos do hábito.

Segundo uma pesquisa da Universidade de Yale (EUA), 1,2 milhão de pessoas com mais de 18 anos foram analisadas entre 2011 e 2015, ao fazerem o uso das e-bikes. Um mês depois do início da pesquisa, os participantes que andaram de bicicleta elétrica passaram 43,2% dos dias com a saúde mental mais estável do que os que não praticaram nenhuma atividade física.

Um fator muito importante ao reduzir o uso de carros, é a redução da emissão de carbono. O transporte é responsável por cerca de um quarto das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas à energia. E as emissões dos veículos são uma fonte significativa de partículas finas e óxidos de nitrogênio, as principais causas da poluição do ar urbano. Gabriel frisa que a escolha não é apenas saudável para as pessoas, mas também uma ação significativa para controlar a poluição do mundo. “Mantendo o ambiente mais limpo e reduzindo os poluentes que afetam o bem-estar de nosso planeta”, destaca.

Além disso, os custos para se manter um carro são altos, porque envolvem itens básicos como prestações, seguro, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e até mesmo possíveis multas. Logo, usar menos ou optar por transportes alternativos pode ser uma questão de custo benefício. “Acaba proporcionando muita economia. Eu por exemplo, já deixei de gastar só de estacionamento uns R$70 reais, porque usei a bike, e ainda cheguei mais rápido do que chegaria de carro”.

O que também seria uma diminuição do número de veículos nas ruas que por consequência, ajudaria a reduzir o congestionamento, tornando os trajetos mais rápidos e eficientes. “A redução do número de automóveis nas estradas resulta em um tráfego mais fluido e menos estressante, o que tem um efeito positivo tanto na mobilidade urbana quanto na qualidade de vida da comunidade”, acrescenta.

Responsabilidade e mobilidade

Arcon ainda salienta que as empresas e organizações têm um papel essencial na mobilidade urbana. “Somos a favor que as empresas comecem a incentivar o modal correto de cada um dos colaboradores”. Ele acredita que as empresas devem incentivar os funcionários a fazer uso de outros meios de transporte.

Gabriel acredita que as pessoas não sabem o que é uma bike-elétrica, ou não tem acesso, muito por falta de incentivo. “Não sabem que podem se locomover de um jeito muito mais fácil, rápido e barato, sem precisar depender do transporte público ou automóvel”, finaliza.

A E- Moving surgiu em 2015, com o objetivo de ser a melhor forma de mobilidade urbana para curta e média distância, contribuindo para a solução dos congestionamentos e efetuando zero emissões de CO2 na atmosfera. O modelo de negócios da startup é de assinatura, a bicicleta elétrica fica com o cliente e ele a usa como bem entender. Como explica Gabriel, ele usa a bike como se fosse o transporte oficial.

A empresa tem atuação por demanda, com canais de distribuição, através de pessoas físicas que alugam as bicicletas, com planos trimestrais, anuais e etc. E existe a opção do canal corporativo, em que uma determinada empresa aluga bicicletas e pode oferecer de várias formas. “A primeira é oferecida como benefício de mobilidade urbana para os colaboradores. Ao invés da empresa pagar vale transporte ou estacionamento, ele oferece uma bicicleta elétrica para se usar como transporte diário”. Outra forma, é quando as empresas pegam uma frota de bicicletas como ferramentas de trabalho. Em breve eles pretendem atuar em Brasília.

Passeio Ciclístico Detran-DF

Local: Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek.

Data: 24 de setembro a partir das 7h30.

Inscrições: de 20 a 23/9, pelo link.