Dia Mundial do Celíaco: Cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem com a doença

Dia 16 de maio abriga o Dia Mundial do Celíaco, doença autoimune causada pela intolerância ao glúten. A Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra) estima que o país tenha aproximadamente 2 milhões de celíacos, sendo a maioria não diagnosticada. No mundo, a estimativa é que 1% da população seja celíaca.

Na forma clássica da doença, o principal sintoma é a diarreia crônica, que pode ser acompanhada de distensão abdominal, perda de peso e outros sinais, como anemia recorrente, falta de apetite, alteração de humor e vômitos. Outras manifestações isoladas podem aparecer, como baixa estatura, anemia por deficiência de ferro, folato e vitamina B12, enxaqueca e osteoporose.

“O diagnóstico da doença celíaca é geralmente realizado por um médico gastroenterologista; mas recomenda-se a adoção de cuidado multidisciplinar e acompanhamento multiprofissional envolvendo nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais”, explica Carolina Cunha, gerente substituta de Serviços de Nutrição da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Paulo André Silveira, 49 anos, descobriu a doença após um check-up anual de saúde, com diagnóstico dado por médico gastroenterologista que conhecia o histórico familiar do bancário. Uma das características fundamentais da doença é a predisposição genética do indivíduo, e o tratamento é essencialmente baseado em dieta e nutrição, com a exclusão permanente de alimentos contendo glúten.

Para Paulo André, a nova dieta acabou se tornando benéfica. “Por eliminar muitos alimentos ultraprocessados e por favorecer uma dieta mais natural, acabei tendo uma alimentação mais saudável. Além disso, eliminou e amenizou vários efeitos desagradáveis que o glúten trazia e eu achava que eram normais”, explicou.

Contaminação cruzada

Mas não basta eliminar os alimentos com glúten. Os celíacos devem tomar cuidado com a contaminação cruzada. “Ela acontece quando partículas de glúten contaminam alimentos, utensílios ou superfícies, e está relacionada a fatores como higiene local, processos de armazenamento e manuseio”, explica a referência técnica distrital em gastroenterologia, Daniela Carvalho. Por exemplo, em locais que fabricam e preparam muitos alimentos com trigo, há grande possibilidade de ocorrer a contaminação.

Paulo André tem tomado este cuidado desde que recebeu o diagnóstico, o que se tornou seu maior desafio. Por isso, criou estratégias para evitar a contaminação cruzada. “Tento preparar minha alimentação mais em casa, pois só assim tenho certeza exatamente dos ingredientes que vão na comida. Levo marmitas para o trabalho e tento me alimentar antes de ir aos eventos sociais, pois é comum não haver nenhuma opção sem glúten”, relatou.

Caso não tratada, a doença pode levar a uma série de complicações de saúde. “Há risco de desenvolvimento de linfomas e doenças autoimunes, osteoporose ou osteopenia [perda óssea]; doenças do fígado e do trato biliar. Pode ocorrer também depressão ou ansiedade; neuropatia periférica, como formigamento, dormência ou dor nas mãos e pés”, explica a gastroenterologista.

De acordo com Daniela Carvalho, há estudos em andamento sobre possíveis medicamentos para controle da doença, que podem atuar na modulação da resposta imunológica ao glúten ou até diminuir a ativação do glúten. No entanto, ainda não há previsão de comercialização desses medicamentos.

Tratamento

A unidade básica de saúde (UBS) é a porta de entrada do usuário no SUS. Nela, o paciente passará pelo acolhimento, atendimento e classificação de risco. Aqueles diagnosticados na rede básica de saúde ou com sintomas crônicos do trato gastrointestinal são encaminhados às especialidades de gastroenterologia e gastropediatria.

*Com informações da Agência Brasília