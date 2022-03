Dia Mundial do Artesão terá programação extensa na Feira da Torre

Shows, oficinas, exposição e entrega de 500 Carteiras Nacionais de Artesão vão dar o tom da celebração

Shows, oficinas, exposição e entrega de 500 Carteiras Nacionais de Artesão vão dar o tom da celebração do Dia Mundial do Artesão neste final de semana, na Feira da Torre. O evento, organizado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF) terá ainda bolo de comemoração e qualificação profissional para artesãos de todo o DF.

Com presença do governador Ibaneis Rocha e da secretária Vanessa Mendonça, o evento vai homenagear os dez artesãos mais antigos e os dez mais jovens, mostrando a tradição e a renovação do segmento que movimenta cerca de R$ 184 milhões, anualmente, na economia criativa de Brasília. De acordo com dados do Sistema de Informação do Artesanato Brasileiro (Sicab), coordenado pelo Ministério da Fazenda e em Brasília gestado pela Setur, o DF tem 12.689 artesãos registrados oficialmente, com renda média mensal de R$ 1.300,00.

Para a secretária Vanessa Mendonça, “o artesanato é a alma do turismo. Quando se viaja, é sempre uma peça de artesanato que se leva para casa, para lembrança, decoração ou presentear amigos e parentes.”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sábado, dia 19

8h30h – Banda do Corpo de Bombeiros

9h – Abertura oficial

12h – Igor Mirair (sertanejo)

13h – Oficina Mesa Posta

14h – Oficina de Bordado

15h – Desfile handmade com modelos Top Cufa e indígenas

16h – Oficina de cerâmica

16h – Isnael Márcio (pagonejo)

17h – Entrega de Menção Honrosa

17h – Bitor Ramos (pagonejo)

18h – Cantora Dhi Ribeiro (MPB)

Domingo, dia 20

10h – Ritual indígena com dança

11h – Quadrilha junina Si Bobiá a Gente Pimba

12h – Grupo Obará

SERVIÇO MAIS INFORMAÇÕES

O que: DIA MUNDIAL DO ARTESÃO

Quando: Sábado (19/3) e domingo (20/3)Denise Miranda – (61) 99154-2288

Onde: Feira da Torre de TV (Eixo Monumental)

Horário: 9h