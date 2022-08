Dia do advogado é comemorado com mapeamento da categoria no DF

30,7% das pessoas ouvidas não atuam mais na profissão; e o mercado é, ainda, majoritariamente masculino (57,6%)

Resultado de dois meses de trabalho, uma pesquisa inédita que acabou de sair do forno se propôs a mapear o perfil da advocacia no Distrito Federal. O resultado será divulgado para um seleto grupo de advogados brasilienses, na próxima segunda-feira (9).

Realizado pelo Instituto Opinião, sob encomenda do advogado tributarista Jacques Veloso, o levantamento foi motivado pela necessidade de se entender o cenário imposto pela pandemia da covid-19, que impactou em cheio a categoria profissional.

A divulgação dos dados ocorre na semana em que se comemora o Dia do Advogado, com programação extensa de atividades realizadas pela OAB-DF e entidades correlacionadas. Os dados que mais chamaram a atenção foi que 30,7% das pessoas ouvidas não atuam mais na profissão; que o mercado é, ainda, majoritariamente masculino (57,6%); e que as áreas de Direto Civil (42,9%) e Penal (21,7%) são as mais procuradas no DF.