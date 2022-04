Dia de Saúde integral no Instituto Atmo Danai promete levar conhecimento e bem estar

O Instituto Atmo Danai realiza, na próxima sexta-feira (8), mais um Dia de Saúde Integral. A programação está repleta de palestras e vivências cuidadosamente elaboradas. A programação inclui aula de Ioga, cofee break e sorteio de brindes.

Ao todo, 8 profissionais farão palestras sobre Alinhamento Hara, Ayurveda, Terapia Capilar, Aromoterapia, Medicina Chinesa, Pontos Gatilhos, Tantra e Fantasia.

As vagas são limitadas e a entrada é condicionada a doação de 1kg de alimento não perecível. Interessados deverão fazer a inscrição na página do Instituto no Instagram: @institutoatmodanai

Serviço:

Evento: Dia de Saúde Integral

Horário: 12h as 19h

Local: SBN edifício Via Capital, sala 1004