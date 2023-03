Dia de beleza para mulheres que doarem sangue nesta quinta (16)

Ação da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação Hemocentro de Brasília oferecerá serviços e atividades gratuitas

Dentro da programação do Governo do Distrito Federal (GDF) para o Mês da Mulher, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), promove a Beleza no Sangue. A ação ocorre nesta quinta-feira (16), das 9h às 16h, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, com a Unidade Móvel do Hemocentro.

Durante a Beleza no Sangue, serão oferecidos para as doadoras serviços e atividades gratuitas, como: design de sobrancelha, bioimpedância, maquiagem express, revitalização da face, bate-papo sobre cuidados com a saúde, sorteios, entre outras. As vagas para doação ainda estão abertas no site Agenda DF.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer substituto, Renato Junqueira, a pasta se une ao Hemocentro em mais uma ação humanizada. “Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é necessário fortalecer as políticas públicas voltadas ao público feminino. Ao mesmo tempo, o evento é uma oportunidade para reforçarmos a importância da doação de sangue”, ressalta.

Não é a primeira vez que a Unidade Móvel estaciona no Parque da Cidade. Em 14 de fevereiro, o ônibus realizou a primeira ação em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. O evento fez parte da campanha Carnaval da Paz: Doe Sangue, Salve Vidas.

Sobre a Unidade Móvel

A Unidade Móvel do Hemocentro possui capacidade de atendimento para até 100 coletas de sangue por dia. O FHB reforça que uma doação pode salvar até quatro vidas. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável.

Com informações da Agência Brasília