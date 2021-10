Dia das Crianças: Comemorações com restrições

As celebrações continuam seguindo as medidas de prevenção contra a disseminação covid-19

Elisa Costa

[email protected]

Neste dia 12 de outubro se comemora o Dia das Crianças, que apenas no Distrito Federal, representa 16% da população, de acordo com os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (Pdad). Entretanto, as celebrações continuam seguindo as medidas de prevenção contra a covid-19. Segundo a assessoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), será realizado o policiamento ostensivo e preventivo em todas as regiões administrativas.

“Vamos celebrar o Dia das Crianças com esporte, lazer e muita alegria. Os nossos pequenos têm direito de brincar e de se divertir, que são essenciais para o seu desenvolvimento. Com esse evento, proporcionamos tudo isso e ainda estimulamos a solidariedade”, comentou a secretária de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), Marcela Passamani, a respeito da corrida solidária “Sejuquinha”. A corrida organizada pela pasta acontece hoje às 8h, no Centro Olímpico do Corpo do Bombeiros, com a participação de cerca de 500 crianças entre 3 e 12 anos. Os ingresso para a competição foram duas latas de leite em pó, que serão doadas às instituições atendidas pelo Conselho dos Direitos da Criança e o Adolescente (CDCA). O evento tem o objetivo principal de incentivar e atrair os jovens para as atividades sociais no DF.

No Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, o parquinho infantil Ana Lídia estará disponível para o uso da criançada e permitirá o livre acesso da população das 8h às 17h. Localizado no estacionamento 12, o parque de diversões Novo Nicolândia pode divertir tanto as crianças quanto os adultos e funcionará das 15h15 às 21h.

Erica Carolina, moradora de Sobradinho II e mãe do Gabriel, levou o filho ao Parque da Cidade para curtir o feriado ao ar livre depois de passar meses com o filho dentro de casa, como medida de prevenção à covid-19: “Acho importante ele aproveitar o dia, porque ele sente falta da rotina e das atividades que fazíamos constantemente antes da pandemia. O fato dele estar imunizado me deixa mais tranquila, mesmo assim usamos máscara e estamos sempre lavando as mãos”, relatou Erica. Gabriel é portador da Síndrome de Down e recebeu a primeira dose da vacina no mês de agosto.

Outra opção é o Zoológico de Brasília, que abriu as portas para visitas depois de seis meses fechado por conta da pandemia. Seguindo as medidas de segurança, o local funcionará normalmente, das 9h às 17h, com limitação máxima de 2.500 visitantes por dia. É recomendado que cada pessoa leve sua própria garrafa de água. A Administração Regional do Plano Piloto em parceria com o GDF, realiza hoje a ação social Pinte e Brinque das 9h às 13h, no Deck Sul. O evento conta com competições de futebol, ping pong, skate, distribuição de lanche, brincadeiras e oficinas destinadas aos pequenos. Será obrigatório o uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel.

Segundo a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), a Rota da Diversão, disponível no portal da pasta, oferece diversas opções de atividades para moradores e turistas, que envolvem tanto atrações cívicas quanto entretenimento, cultura e contato com a natureza. Um exemplo é o concerto Pedro e o Lobo, Cirandas e Aquarelas, com a Orquestra Filarmônica de Brasília, que acontecerá na Concha Acústica (no Setor de Clube da Vila Planalto) às 17h. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na Bilheteria Digital.

A lista ainda inclui passeio ao Planetário, Pontão do Lago Sul, Torre de TV, Parque Ermida Dom Bosco, Complexo da República, Museu Nacional, Estádio Mané Garrincha, Complexo Cultural de Samambaia, Trânsitolândia e outros pontos turísticos.

Os shoppings também adotaram uma programação especial para o mês das crianças. O Pátio Brasil, na Asa Sul, vai promover peças de teatro gratuitas até o dia 31 de outubro. O Taguatinga Shopping vai disponibilizar uma exposição de jogos de videogame até o dia 14, já no Conjunto Nacional, na Asa Norte, a exposição será de brinquedos clássicos (1980 a 1990) e vai até o dia 24 deste mês. Para quem quer ficar dentro de casa, a Biblioteca Demonstrativa do Brasil (BCB) Cultural vai transmitir a apresentação teatral “Travessia” pelo Facebook ou Youtube às 21h.