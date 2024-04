Dia D de combate à dengue chega ao Plano Piloto neste sábado (20)

O Plano Piloto receberá, neste sábado (20), o Dia D de combate à dengue, uma edição especial do GDF Mais Perto do Cidadão, em comemoração ao aniversário de Brasília, a partir das 10h. A gestora da pasta, Lucilene Florêncio, estará no local a partir das 11h.

Equipes de saúde irão realizar atendimentos a pessoas com suspeita de dengue, incluindo avaliação clínica, hidratação e manejo, conforme necessário. Parte da edição especial, o Carro da Vacina também estará presente, convocando os moradores e visitantes a atualizarem os cartões de imunização. Todo o calendário vacinal – exceto BCG e dengue – estará disponível.

Dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta são alguns dos profissionais presentes no Dia D, prontos a prestar assistência. Haverá ainda palestras, distribuição de kits de higiene bucal, vacinação de animais (antirrábica), testagens rápidas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e práticas integrativas.

Para reforçar as ações de prevenção, 25 agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e de Vigilância Ambiental em Saúde, com o apoio de 35 bombeiros militares, visitam residências para identificar o mosquito transmissor da dengue e orientar sobre cuidados.

O evento irá contar também com atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e de assistência social e serviços de beleza.

Serviço

Dia D de combate à dengue

Data: Sábado, 20 de abril

Horário: 10h às 17h

Local: Setor Cultural Sul, Lote 2, ao lado do Museu Nacional da República Honestino Guimarães – próximo à Rodoviária do Plano Piloto.

*Com informações da Agência Brasília