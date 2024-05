Dia D da Saúde Bucal leva serviços a 46 escolas do Distrito Federal

Servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realizaram o dia D da saúde bucal através de ações educativas em 46 escolas da capital. Os alunos tiveram lições práticas de escovação e de uso do fio dental, além de passarem por um levantamento de suas necessidades odontológicas. Profissionais da SES-DF também realizaram tratamento de cáries simples nas crianças cujos pais deram autorização.

A ação, realizada nesta quarta-feira (8), promoveu formas de cuidar dos dentes e implementou no ambiente estudantil o tratamento restaurador atraumático (ART), uma técnica baseada no conceito de mínima intervenção e máxima preservação das estruturas dentárias.

“O objetivo é que esse dia seja um marco e que possamos dar continuidade a ações como essa para, de fato, melhorarmos a qualidade de vida de crianças em idade pré-escolar, evitando que cáries causem dor e prejudiquem o aprendizado”, afirma a dentista da SES-DF Fernanda Veríssimo.

A especialista destacou ainda a importância da integração entre as secretarias de Saúde e de Educação. “Essa colaboração é essencial para viabilizar programas como este, beneficiando principalmente a comunidade escolar. Muitos alunos não teriam acesso a esse tipo de atendimento sem a parceria. Assim, estamos ampliando o acesso das crianças aos cuidados com a saúde bucal”, aponta.

Atividades

O programa levado às escolas incluiu levantamento de necessidades odontológicas dos alunos, vídeo instrutivo, lições práticas de escovação e de uso do fio dental, distribuição de kits de saúde bucal e tratamento de cáries mais simples em crianças cujos pais autorizaram.

A pequena Sofia Ferreira, 6, aluna do Centro de Educação Infantil (CEI) 01 de São Sebastião, já entendeu como a escovação pode ajudar. “As crianças precisam escovar os dentes direitinho, senão podem ter cáries e mau hálito e isso não é legal”, alerta.

Segundo a vice-diretora da instituição, Tatiane Oliveira, o cuidado com a saúde bucal é essencial para garantir também um bom desempenho escolar. “Essas iniciativas beneficiam famílias que enfrentam limitações de tempo e recursos para levar as crianças a uma unidade de saúde. Além disso, esse cuidado é de extrema importância para o bom funcionamento da educação, pois uma criança com dor não consegue aprender nem se desenvolver plenamente”, avaliou.

Seis cirurgiãs-dentistas da SES-DF participaram das atividades, além de cinco residentes, três técnicas em saúde bucal e chefia, todos da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de São Sebastião, responsável pelo trabalho.

O Dia D no DF faz parte de uma iniciativa nacional do Ministério da Saúde, que irá levar ações semelhantes a todos os estados do país.

*Com informações da Agência Brasília